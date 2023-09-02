Важкий спосіб вести війну: експерти розповіли про тактику малих груп ЗСУ під час контрнаступу (фото)

Українські бійці розповіли, що їм доводиться битися за кожен будинок і вибивати окупантів з опорних пунктів, щоб проривати першу оборону противника на півдні. Але коли друга лінія буде прорвана, шлях до моря буде відкритий.

Під час контрнаступу Україна значною мірою спирається на тактику застосування малих штурмових груп для захоплення невеликих ділянок, які є опорними пунктами російських окупантів. І хоча в боях активно застосовують безпілотники та артилерію, рушійною силою українського контрнаступу є сотні невеликих штурмових груп, які часто складаються лише з 8-10 солдатів. Про те, як просуваються українські захисники і які завдання вони виконують на передовій, йдеться в матеріалі The New York Times.

Оглядачі пишуть, що українські війська намагаються просунутися в напрямку Маріуполя, взявши під контроль ключовий населений пункт Роботине і ведучи запеклі бої біля села Вербове.

Ветеран морської піхоти Андрій розповів про бої на цьому напрямку, під час яких йому і його бойовим товаришам доводилося вибивати росіян із зайнятих позицій, переходячи з будинку в будинок. Коли позиція була захоплена, вранці надійшов наказ взяти ще один будинок.

Українські морпіхи проводять бойове злагодження. Джерело: The New York Times

"Це важкий шлях ведення війни — село за селом, будинок за будинком — без гарантії успіху. Однак після взяття і закріплення вцілілих російських укріплень українці отримують базу для планування подальших дій", — зазначили західні експерти.

Також бійці розповіли про бої за Урожайне, де було обладнано дві лінії траншей із тунелями — це давало змогу російським військам вести вогонь в одному місці, а потім з'являтися в іншому. Бої за село тривали дев'ять днів, і 19 серпня росіяни відступили під градом української артилерії.

Артилерійський розрахунок 122-мм САУ. Джерело: The New York Times

Це був невеликий, але необхідний крок, підкреслили експерти. Як і у випадку з Роботиним, його звільнення означало, що українські війська прорвали перший рівень оборони ЗС РФ. Не менш важливо й те, що вони утримують його вже два тижні.

"У росіян більше артилерії, більше танків, більше безпілотників і більше людей. До того ж вони дуже добре укріплюють свої позиції, де б вони не опинилися — чи то населений пункт, чи то лісосмуга, чи то просто поле", — розповів боєць ЗСУ Денис.

За його словами, у кожному населеному пункті виникає безліч однотипних проблем, тому морські піхотинці складають план штурму і проводять підготовку. Денис пояснив, що найголовніше — утримати першу вулицю. Потім за допомогою дрона-розвідника оглядається кожна будівля, після чого підрозділ, що розділений на дві групи, починають штурм.

"Вогнева група розстрілює росіян, які сховалися на різних поверхах будівлі, а потім маневрена група зачищає її. Так ми просуваємося будинок за будинком", — розповів Денис.

За його словами, якщо штурм не вдається, вони викликають артилерію і знищують будинок.

Однак окупанти використовують нові тактичні прийоми. Наприклад, на мінному полі вони розливають горючу речовину. І коли українські бійці намагаються розмінувати проходи, скидають з безпілотника гранату, що викликає шквал вогню і вибухів.

Морпіхи готуються до штурмових операцій. Джерело: The New York Times

Оглядачі зазначили, що в таких умовах щоденний успіх українських бійців вимірюється метрами, але десятки штурмів малих груп тривають щодня впродовж кількох тижнів, і в сукупності вони дають змогу домогтися успіхів, які створюватимуть дедалі більше проблем для ослаблених російських військ.

"Після першої та другої лінії буде прямий шлях до моря, жодних укріплень. Ми будемо рухатися як ракети", — сказав ще один український морпіх Максим.

Раніше повідомлялося, російське командування проводить ротацію військ на південному напрямку. За даними Інституту вивчення війни, бойові частини з Луганської області переводяться на південь — це ситуація, за якої військовому керівництву РФ потрібно вирішувати, яка ділянка фронту є пріоритетною.