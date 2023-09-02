Вибух у Кривому Розі: у Повітряних силах пояснили, який пристрій збили сили ППО

РФ намагається розвідати ситуацію у Криворізькому районі на Дніпропетровщині. Тому запустила безпілотник, обладнаний найсучаснішою європейською оптикою.

Близько 11 ранку 2 вересня жителі Кривого Рогу чули вибухи у небі, при чому повітряну тривогу оголосили приблизно тоді ж. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пояснив, що вибухи — успішна робота сил ППО Повітряного "Схід" ЗСУ. Про це чиновник написав в Telegram-каналі.

Своє повідомлення Лисак опублікував о 12:44. При цьому зазначив, причина гучних звуків — постріли сил ППО, які знищили російський безпілотник. Орієнтовне місце знищення — над Криворізьким районом.

Тип безпілотника чиновника не вказав. Втім в Telegram-каналі "Збройні сили України. Війна з окупантами" вказали, що то міг бути розвідувальний дрон "Мерлін" ЗС РФ.

Вибухи у Кривому Розі: що відомо

Перші дописи про гучні звуки у Кривому Розі з'явились у місцевих пабліках близько 11:15. При цьому повітряну тривогу у регіоні оголосили об 11:16 (тривала до 11:47).

Мер Олександр Вілкул звернувся до громадян: закликав зберігати спокій. О 12-ій год написав, що над містом спрацювало ППО.

Зазначимо, "Мерлін" — розвідувальний дрон ЗС РФ. Пристрій здатен триматись у повітрі до 10 год і летить досить безшумно. При цьому рухається на висоті до 5 000 м, несучи оптичне обладнання загальною вагою до 8 кг. Експерти розповіли, чим небезпечний цей безпілотник: обладнаний французькою тепловізійною матрицею, яка має вищу розподільчу здатність, ніж дрон "Орлан".

Нагадуємо, командувач Об'єднаного оперативного штабу генерал-лейтенант Сергій Наєв опублікував приклад роботи мобільної вогневої групи ППО на Київщині. Зокрема, показав, як воїни збили російську ракету Х-101 з ПЗРК Stinger під Києвом.

Обстріл, під час якого збили Х-101, відбувався 30 серпня 2023 року. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що того дня ворог запустив по Україні 28 ракет Х-101 та 17 дронів-камікадзе "Шахед". ЗС РФ атакували п'ять областей, зокрема — Київщину. Усі ракети збили, але кілька дронів долетіли до цілі, визнало командування.

Експерт розповів, які саме цілі могли цікавити росіян на Київщині. Зокрема, цими цілями можуть бути логістичні шляхи, якими в Україну надходить західна зброя.