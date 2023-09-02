На Запоріжжі російські війська підпалюють траву на замінованих полях, — NYT

Російські військові вигадали нову тактику, щоб зупинити просування ЗСУ. Вони спершу підпалюють мінні поля, а потім примушують бійців вийти на дорогу, яка прострілюється кулеметниками.

Українські воїни, які беруть участь у контрнаступальній операції ЗСУ на півдні, розповіли деякі деталі боїв. Зокрема повідомили, що робить ворог, щоб Сили оборони не подолали мінні поля: навмисно їх підпалює. Про це написало видання The New York Times.

Видання поспілкувалось з бійцями, які беруть участь у боях під Урожайним — на східній частині Запорізького відтинку фронту. Зі слів бійців, російські підрозділи вигадують нову тактику для протидії ЗСУ. Зокрема, на мінні поля виливають займисту суміш. Після чого чекають, коли підійдуть передові підрозділи і спробують почати розмінування. Тоді ворог скидає гранату і поле займається вогнем. Далі не можливо просуватись: ЗС РФ робить "віроломні мінні поля ще більш смертоносними", — написав журналіст.

Після того, як поля стають непрохідними, бійцям залишається один з можливих варіантів — рухатись дорогою T0158. На дорозі міни легше побачити і легше обійти. Тим часом росіяни вздовж дороги набудували бетонних бункерів, у кожному бункері — кулеметник, який тримає під вогневим контролем дорогу. Крім того, у небі патрулюють дрони.

Зазначимо, на відрізку фронту, який описує NYT, не помітно автошляху T0158. Натомість є дорога Т0518 — вона тягнеться від Великих Новосілок до Урожайного, потім — до Заповітного Бажання, Старомлинівки і далі простує до Маріуполя.

Відтинок фронту Урожайне-Старомлинівка Фото: Google maps

Контрнаступ на Запоріжжі: деталі

Зазначимо, згідно з офіційними повідомленнями Міноборони України, ЗСУ звільнили село Урожайне — це сталось 16 серпня. Тоді ж стало зрозуміло, що ворог відійшов до Заповітного Бажання і намагається втримати просування Сил оборони у напрямку Старомлинівки. Тим часом експерти, на яких посилається NYT, пояснили, чому важливо звільнити Старомлинівку — звідти прямує шлях на Маріуполь (близько 70 км).

Напрямок Старомлинівка-Маріуполь Фото: DeepState

Тим часом на іншому відтинку Запорізькому фронту — під Оріховим — також зазначають успіхи Сил оборони. Зокрема, 28 серпня звільнили Роботине. Також є відчутне просування у напрямку села Вербове. Після цього, зазначають експерти, перед українськими бійцями відкриється шлях на Токмак. Якщо закріпляться на відстані 10 км від міста, то будуть контролювати логістичні шляхи противника. Тим часом до Мелітополя залишиться пройти близько 40 км.

Напрямок Токмак-Мелітополь Фото: DeepState

Нагадуємо, представник Радбезу США Джон Кірбі 1 вересня прокоментував темп просування ЗСУ на Запоріжжі. З його слів, відзначаються успіхи Сил оборони протягом останніх 72 годин. Також він наголосив, що швидкість просування значення не має.

Між тим Україна анонсувала успішний пуск далекобійної ракети. Зокрема, інформацію підтвердило КБ "Луч" та двоє урядовців.