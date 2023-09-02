"Дуже гучний вибух": у Бердянську відпрацювала російська ППО, — соцмережі (фото)
У захопленому ЗС РФ місті прогримів вибух. Російські окупанти заявили, що збили "усі повітряні цілі", але "інформація уточнюється".
У тимчасово окупованому Бердянську в Запорізькій області пролунав вибух. Про це о 14:02 проінформував місцевий телеграм-канал.
"Дуже гучний вибух у Бердянську", — йдеться в повідомленні.
Трохи пізніше автори контенту опублікували фото зі слідами об’єкта у небі.
"Працює російське ППО", — написали вони.
Вибух у Бердянську: реакція російських окупантів
Російська окупаційна "адміністрація" Бердянська заявила про роботу ППО о 14:00.
"За попередньою інформацією оперативних служб, всі повітряні цілі уражені, постраждалих та зруйновань немає. Інформація уточнюється", — додали загарбники.
Місцеві мешканці висміяли заяву через те, що окупанти вже повідомили про нібито успішне збиття усіх цілей, але ще "уточнюють" якусь "інформацію".
"Схоже вони взяли тактику: спочатку робити заяви, а потім зʼясовувати", — зазначено у публікації.
Вибух у Бердянську підтвердив мер Мелітополя
Міський голова Мелітополя Іван Федоров підтвердив з посиланням на місцевих, що у захопленому Бердянську пролунав вибух.
"Бердянці повідомляють про гучний вибух. Уточнюємо деталі", — написав він.
Нагадаємо, зранку 2 вересня вибух пролунав у Кривому Розі. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що місцеві чули успішну роботу сил ППО. Захисники збили ворожий безпілотник.
Також 2 вересня пресслужба ГУР опублікувала кадри зі знищенням російської військової техніки. Розвідники спільно зі спецпризначенцями ліквідували станцію "Купол" та ЗРК "Бук" окупантів у Луганській області.