"Перетнули червону лінію": у Китаї США попередили про "смертельні наслідки" через Тайвань

Голова МЗС КНР Ван Веньбінь засудив дії Джо Байдена через оголошення про збільшення військової допомоги з фонду, призначеного для незалежних держав.

Китай попередив США, що вони перейшли "червону межу" після того, як президент Джо Байден оголосив про збільшення військової допомоги Тайваню з фонду, який зазвичай використовується для суверенних держав. Про це повідомила державна газета КНР Global Times.

Офіційна заява США свідчить про виділення 500 млн доларів для зміцнення обороноздатності Тайваню і підвищення його безпеки в морі. Пекін був серйозно обурений використанням цього фонду для підтримки Тайваню.

"Якщо говорити про те, що дії США "приводять у лють Китай", то це занадто спрощує справу. Сильне невдоволення і жорстка протидія Китаю очевидні, але реакція Китаю на постійні провокації США, щодо тайванського питання не обмежиться одними заявами. Зі збільшенням кількості та інтенсивності методів втручання не можна ігнорувати бурю смертоносних наслідків для Тайваню, яка назріває і насувається", — йдеться в публікації.

Китайське ЗМІ повідомляє, що представник МЗС КНР Ван Веньбінь наголосив, що Китай вважає Тайвань невіддільною частиною своєї території та наполягає на принципі "одного Китаю".

"Рішення США надати зброю китайському регіону Тайвань у межах так званого іноземного військового фінансування, що використовується для суверенних держав, серйозно порушує принцип "одного Китаю", — заявив Ван.

Крім того, очільник дипломатичного відомства КНР засудив рішення США надати зброю Тайваню і заявив, що це порушує міжнародне право, завдає шкоди миру і дає "невірні сигнали сепаратистським силам, які борються за незалежність Тайваню".

"У світі існує тільки один Китай, і Тайвань є невіддільною частиною його території. Тайванське питання — це виключно внутрішня справа Китаю, що не терпить втручання ззовні", — додав Ван.

Китай стягнув війська до Тайваню

28 серпня стало відомо, що Китай провів масштабні військові навчання в районі Тайваню, посиливши свою військову присутність у регіоні. Це сталося після того, як США погодилися продати зброю Тайваню на загальну суму в 500 мільйонів доларів. У районі острова було виявлено присутність 32 літаків і 9 кораблів Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Раніше, 10 серпня, Китай провів морські та повітряні навчання в районі Тайваню. Ці навчання було розпочато у відповідь на робочу поїздку віцепрем'єра Тайваню Вільяма Лая до Сполучених Штатів. Китайська влада заявила, що ці навчання є "суворим попередженням" для Тайваню.

Того ж дня повідомлялося, що Японія висловила серйозне занепокоєння у зв'язку з рухом кораблів Росії та Китаю поблизу південних островів країни. Міністерство оборони Японії повідомило, що в районі острова Окінава було зафіксовано проходження 6 китайських кораблів, включно з ракетними есмінцями, і 5 російських кораблів.