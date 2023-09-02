"Це підірве легітимність": експосол США в Росії назвав найбільший страх Путіна

За словами Майкла Макфола, Путін не такий жорсткий лідер, як дехто вважає на Заході. Були випадки, коли він відступав під тиском.

Майкл Макфол, колишній посол США в Росії, висловив думку, що найбільшим страхом для президента РФ Володимира Путіна є втрата окупованого Криму. Про це Макфол заявив в інтерв'ю "Еспресо", опублікованому 2 вересня.

За його словами, Путіна часто розглядають як жорсткого лідера, якого не можна загнати в кут, оскільки йому потрібен простір для маневру. Однак, на думку Макфола, це не так.

"Путін не такий уже й відчайдушний, як про нього думають. На думку спадають кілька прикладів, коли на нього тиснули, однак замість ескалації він відступав", — зазначив Макфол.

Так, наприклад, коли в Росії почався заколот і ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним рухалися до Москви, Путін спочатку виступив із жорстким закликом до знищення заколотників. Однак усього за кілька годин він уже погоджувався на переговори з Пригожиним. Точно так само сталося і з Ердоганом кілька років тому, коли турецький лідер попередив Путіна про перетин російськими літаками турецького кордону під час повітряних операцій у Сирії. У підсумку, коли терпимість вичерпалася, Туреччина збила один із російських літаків. Попри різкі слова на адресу Туреччини, Путін не зробив серйозних кроків у відповідь, підкреслює Макфол.

Крім того, нещодавно в Південній Африці відбувся саміт БРІКС, на якому Путін вирішив виступити в онлайн-форматі, пославши туди міністра закордонних справ Лаврова.

"Він боїться Міжнародного кримінального суду. Ми не бачимо сміливця, який кидає виклик Заходу, бачимо боягуза, який боїться Заходу. До нас має дійти, що Путіна боятися не варто і що можна сміливо кидати йому виклик і врешті-решт проганяти його", — додав Макфол.

Він підкреслив, що головним страхом для Путіна є ситуація, за якої Збройні сили України зайдуть на територію окупованого Кримського півострова.

"Ось чого він боїться найбільше, тому що це підірвало б у Росії легітимність його війни", — резюмував Макфол.

Нагадаємо, 1 вересня Володимир Путін відвідав "місця предків" у Тверській області. За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, звідти походить рід російського президента.

Раніше, 19 серпня, повідомлялося, що Путін відвідав Ростов-на-Дону, де розташований штаб командування, і зустрівся з начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим. Російське командування зустріло голову Кремля в будівлі, яка ще в червні перебувала під контролем ПВК "Вагнер".