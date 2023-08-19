120 км до лінії фронту: Путін прибув у штаб військ ЗС РФ у Ростові-на-Дону (відео)

Російське командування у складі 10 топофіцерів зустріли очільника Кремля у будівлі штабу, який ще у червні перебував під контролем найманців ПВК "Вагнер"

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Президент Росії Володимир Путін зібрав нараду щодо перебігу війни в Україні. Для цього він особисто прибув у Ростов-на-Дону, де розташований штаб командування, та зустрівся з начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим. Про це написало агентство "РИА Новости".

Вказується, що, крім Герасимова, на нараді були присутні командувачі різних напрямків війни в Україні та інші офіцери. Про деталі наради подробиць не розповіли. Лише відомо, що Путін вислухав звіти щодо подій на фронті.

Пресслужба президента Росії надала відео з кадрами прибуття очільника Кремля до Ростова-на-Дону. Видно, як Путін виходить з автомобіля та вітається з Герасимовим. Потім вони ідуть коридорами штабу і проводять нараду, у якій брали участь сумарно близько 10 офіцерів. На останніх кадрах запису помітно, як позаду Путіна іде чоловік з чемоданчиком.

Відстань від Ростова-на-Дону до лінії боїв на Донеччині — близько 120 км.

Зазначимо, минулого разу Путін наближався до лінії фронту у березні 2023 року. Тоді президент РФ начебто відвідав Маріуполь (за 70 км від лінії боїв) і навіть поспілкувався з місцевими жителями. Згодом припускали, що замість нього діяв двійник.

Ситуація на фронті в Україні станом на 19 серпня

Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ від 19 серпня, російські війська атакували українські позиції ледь чи не на усіх відтинках фронту. Зокрема, перелічуються наступні напрямки: Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський. Між тим на півдні українські війська продовжують просуватись вперед, лаконічно ідеться у вечірньому звіті за 18 серпня.

Варто зазначити, що американське агентство CBS News з посиланням на анонімне джерело з уряду США повідомило, що ЗСУ прорвало спротив ЗС РФ у напрямку Токмака — офіційного підтвердження ситуації поки що немає. Вказується, що українським військовим вдалось подолати мінне поле на північ від міста і вони вступили у бій з російськими підрозділами на першій лінії оборони.

У мережі можна знайти карту російських укріплень на півдні та сході України. На карті видно, що Токмак, де до війни проживало близько 100 тис. людей, повністю оточений цими укріпленнями.

Фортифікації ЗС РФ біля Токмака - Twitter / Brady Africk Фото: Brady Africk

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський протягом тижня відвідав лінію фронту на сході та півдні. На відео, яке опублікувала пресслужба очільника держави, видно, як він спілкується з командирами у бліндажах та штабах, розташованих неподалік від місць боїв на Бахмутсько-Соледарському та Мелітопольсько-Бердянському відтинках фронту.

14 серпня представниця Міноборони України Ганна Маляр повідомила про звільнення села Урожайного на півдні. Відстань від Урожайного до Токмака — близько 80 км.