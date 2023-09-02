Закривають під'їзди: на окупованих територіях українці не хочуть брати участь у "виборах" РФ

За повідомленням руху "Жовта стрічка", т.зв. "мобільні виборчі групи" почали обхід місцевого населення, але громадяни їх ігнорують.

На окупованих територіях України жителі не виявляють інтересу до участі у виборах, організованих Росією. У місті Генічеськ Херсонської області, так звані "мобільні виборчі групи" розпочали обхід місцевого населення, але повертаються з порожніми урнами. Про це в суботу, 2 вересня, повідомляють представники проукраїнського руху "Жовта стрічка".

Активісти з цієї організації стверджують, що урни для голосування фактично залишаються майже незаповненими. Місцеві жителі не тільки не бажають відчиняти двері для представників "виборчих дільниць", а й також активно зачиняють двері під'їздів перед ними.

"Усе це ставить під сумнів заяви росіян про 5% населення, яке вже взяло участь у виборах", — йдеться в повідомленні.

На окупованих територіях проводять "вибори" Фото: Соцмережi Місцеві жителі ігнорують російські "вибори" Фото: Соцмережi

Активісти закликали мешканців тимчасово окупованих територій не брати участь у цих маніпуляціях із "виборами" та застосовувати всі доступні методи ігнорування подібних псевдозаходів.

"Вибори" на окупованих територіях — що важливо знати

26 серпня Центр національного спротиву повідомляв, що російські окупанти готувалися до проведення фіктивних виборів на тимчасово окупованих територіях, але місцеві мешканці виявляють індиферентність та ігнорують процес.

Організатори змушені подовжувати терміни голосування і використовувати тактики для створення видимості легітимності. Російська влада представила нову ініціативу "мобільного виборця" у спробі збільшити явку і кількість голосів.

Примітно, що росіяни автоматично додають у систему дані про жителів сіл, незалежно від наявності їхніх заявок щодо бажання голосувати, щоб збільшити явку і кількість голосів.

Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, що окупанти ухвалили особливі правила для жителів захоплених регіонів України. Зокрема, людям дозволили голосувати на "виборах" за українськими документами.