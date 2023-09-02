Контранступ ЗСУ прискорюється, – дослідження Economist (інфографіка)

Журналісти відстежують інтенсивність пожеж на окупованих РФ територіях, щоб приблизно розуміти кількість займань. Останнім часом їхня кількість значно зросла.

Український наступ, який триває з початку червня відбувається, ймовірно, повільніше, ніж того хотіли всі бачити. Проте зараз є ознаки того, що все може пришвидшитись. Про це повідомляє The Economist.

Речник Білого дому Джон Кірбі 1 вересня заявив, що з 29 серпня Україна досягла помітного прогресу у просуванні на другій лінії оборони РФ. Автори досліджують швидкість просування Сил оборони й зараз помітна зміні у тому, як бійці йдуть вперед. Й це "дає надію", пишуть журналісти.

Графік показує, як змінювалась територія, яку контролювали окупанти. Останнім часом є ознаки до зменшення кількості захопленої території

Останні новини з півдня Запорізької області можуть поставити ЗСУ на порозі прориву: оборона РФ за так званою "лінією Суровікіна" стає слабішою, а резерви, на яку робить ставку Росія, тоншими. Такі події почали відбуватися після звільнення Роботиного — маленького населеного пункту на 500 осіб, який ворог перетворив на опорний пункт. ЗС РФ зосереджували на селі величезні сили, тому битва за нього тривала майже 3 місяці.

Україна змогла досягти цього завдяки багатьом факторам: використанням БПЛА, ударами по тилу окупантів. завдяки західній зброї й засобів для розмінування. До того ж українське командування, ймовірно, зробило пріоритетом удари по центрах керування або матеріально-технічним базам ворога. Це могло зменшити здатність РФ до ведення боїв й до підсилення власного війська.

Кількість пожеж, які повʼязані з бойовими діями на окупованих РФ територіях

Також Україна збільшила удари по російських позиціях з початку серпня. Це вдалося установити завдяки супутниковим даним, які показують кількість пожеж на тимчасово окупованих територіях. Система бере до уваги лише ті займання, що повʼязані з бойовими діями.

Нагадаємо, 2 вересня в NYT написали, що ЗСУ використовують тактику малих груп для просування у наступі.

31 серпня Єнс Столтенберг заявив, що українська армія перевершила очікування у своєму наступі.