Снайперська гвинтівка серед танків: боєць ЗСУ розповів про переваги танків Challenger (відео)

За словами українського механіка-водія, британські танки здатні витримати кілька влучень через особливе розташування боєкомплекту.

Британський танк Challenger порівняли з радянськими моделями танків Т-64, Т-72 і Т-80, виявивши його переваги. Відповідне відео 2 вересня опублікував Генеральний штаб збройних сил України.

Механік-водій зі складу десантно-штурмових військ Збройних Сил ЗСУ описав Challenger як "снайперську гвинтівку серед танків" і наголосив на його далекобійності та точності. Він уточнив, що цей танк розроблений для знищення ворожої техніки, тоді як радянські танки орієнтовані також на ураження живої сили та підтримку артилерії.

Військовослужбовець зазначив, що порівняно з радянськими танками, такими як Т-64, Т-72 і Т-80, Challenger має перевагу в захисті завдяки особливому розташуванню боєкомплекту.

"Я їздив на Т-64, Т-72 і на Т-80. На Т-80 воював. До однієї спроби... щойно влучить по тобі — все, у тебе шансів багато немає, одразу боєкомплект спрацьовує, і ти летиш у повітря. А в цьому танку боєкомплект розташований так, що він може витримати кілька влучень. Усе для людей", — зазначив український військовослужбовець.

Боєць висловив думку, що Україна, отримавши б кілька рот таких танків, могла б створити серйозну загрозу для російських військових.

Нагадаємо, 16 серпня військовий аналітик Майкл Кларк заявив, що в боях у районі Роботиного Запорізької області брав участь 82-й елітний підрозділ, у якому є танки Challenger.

Також повідомлялося, що в мережі з'явилася фотографія танка Challenger 2, на башті якого встановлена решітка, яка також відома під назвою "мангал". У мережі розгорілися палкі дискусії щодо того, чому в ЗСУ пішли на такий крок, бо російські "клітки" висміювалися, як у мережі, так і в ЗМІ.