Росія вербує мігрантів і громадян сусідніх країн для війни проти України, — розвідка Британії

У Росії проживає близько шести мільйонів мігрантів із Середньої Азії. Іноземцям пропонують зарплати понад 4 тисячі доларів за участь у війні проти України.

Російська Федерація вербує громадян сусідніх країн і мігрантів Центральної Азії для участі у війні проти України. Про це йшлося у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому 3 серпня в X (Twitter).

"Станом на кінець червня 2023 року Росія звертається до громадян сусідніх країн із оголошеннями щодо вербування осіб для боротьби в Україні", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що у Вірменії та Казахстані в інтернеті розміщували реклами, за якими громадянам пропонували 5140 доларів початкового платежу та зарплати від 1973 доларів. Також РФ зверталася до етнічних росіян у північній Костанайській області Казахстану.

Зокрема, з травня РФ намагалася завербувати мігрантів із Центральної Азії для війни проти України. Їм обіцяли прискорене отримання російського громадянства та зарплати в розмірі від 4160 доларів.

У британській розвідці розповіли, що в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські військові забрали паспорти в узбецьких мігрантів-будівельників, у результаті чого ті були змушені приєднатися до лав ЗС РФ.

У Російській Федерації проживають близько шести мільйонів мігрантів із Середньої Азії, яких, на думку розвідки, в Кремлі вважають потенційними призовниками. Так Росія намагається уникнути подальшої внутрішньої мобілізації перед президентськими виборами у 2024 році.

Додали, що така "експлуатація" іноземців дозволить отримати додатковий ресурс для російської армії, попри великі втрати на фронті.

Нагадаємо, у середині серпня росЗМІ заявили, що 25 вересня в Російській Федерації може початися загальна мобілізація. Зокрема, планують мобілізувати три категорії громадян.

Того ж дня в ГУР МОУ розповіли про мобілізацію в РФ. Щомісяця близько 20 тисяч росіян вирушають на фронт. В основному мобілізують тих, хто недавно отримав російське громадянство та паспорт.