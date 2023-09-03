"Хотілося взяти їх живими": Буданов розкрив деталі операції із захоплення вертольота Мі-8 ЗС РФ

Спецслужби України знайшли правильний підхід до пілота, виконуючи операцію "Синиця". Розвідники допомогли йому перегнати повітряне судно, але екіпаж довелося ліквідувати.

Українська військова розвідка розкрила деталі операції з виманювання пілота російського вертольота Мі-8 АМТШ ПКС Росії. Спецслужби знайшли правильний підхід до пілота, повідомила 2 вересня прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

За даними ГУР МО, російський пілот перегнав в Україну вертоліт Мі-8 АМТШ, який завантажив компонентами для бойових літаків.

Розвідники вказують, що непомітно вивезли всю сім'ю пілота і допомогли перегнати повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається.

"Коли вони зрозуміли, де сіли, вони спробували сховатися. На жаль, їх було знищено. Хотілося б [взяти] живими, але маємо те, що маємо", — прокоментував спецоперацію начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Пресслужба додала, що 3 вересня о 22:15 в ефірі єдиного телемарафону покажуть документальний фільм "Збиті льотчики Росії" з циклу "Військова розвідка України". Автор циклу Артем Шевченко зазначив, що операція з виманювання пілота ПКС РФ називається "Синиця".

За оцінками Шевченка, ця операція була дуже схожа на операцію "Діамант", яку провів 1966 року Моссад. Ізраїльські фахівці переконали іракського пілота викрасти найсучасніший на той час радянський винищувач Міг-21.

"Цю унікальну історію правильного російського льотчика і, зокрема, кілька трагічніших історій неправильних російських пілотів, покажемо 3 вересня", — додав автор циклу.

Нагадаємо, що 29 серпня в Челябінській області Росії зазнав аварії вертоліт Мі-8. У складі екіпажу було четверо людей, усі загинули.

Раніше ГУР МО показувало російського пілота, який передав Україні вертоліт Мі-8 АМТШ. Чоловік доводив, що Україна переможе і це лише питання часу.

Фокус раніше писав, що гелікоптер Мі-8АМТШ — один із найновіших в армії Росії, його почали виробляти наприкінці 90-х років. Українські розвідники отримали вертоліт "62 червоний" зі складу 2-ї вертолітної ескадрильї 337-го окремого вертолітного полку.