Немає шансів: в Орбана засумнівалися в успіху контрнаступу ЗСУ та закликали дати гарантії РФ

Глава канцелярії прем'єра Угорщини Ґерґелі Гуляш запропонував не брати Україну в НАТО, а Кремлю надати гарантії безпеки. В адміністрації також вважають, що без США мирних переговорів між Україною та РФ не буде.

Глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Ґерґелі Гуляш 2 вересня зробив чергову скандальну заяву про Україну, згадавши можливі мирні переговори та контрнаступ ЗСУ, повідомляє Hirado.

Відповідаючи на запитання про російсько-українську війну, глава канцелярії заявив, що в України немає реального шансу повернути собі окуповані території та що "також очевидно, що Росія не становить загрози для Центральної Європи". Він пояснює це тим, що РФ "не досягла швидких і разючих результатів" в Україні за останні півтора року.

На думку Ґерґелі Гуляша, без США мирних переговорів між Україною та Росією точно не буде.

Він вважає, що для міцного миру "західний світ, який підтримує Україну, повинен надати гарантії безпеки Росії, але безумовно не членство в НАТО українцям", а в довгостроковій перспективі розміщення миротворчих солдатів і незліченна кількість подібних рішень можуть забезпечити міцний спокій в Україні.

Позиція Віктора Орбана щодо війни в Україні

Слід зазначити, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він нещодавно запропонував укласти угоду з Путіним. Орбан вважає, що Україна перебуває на шляху до програшу у війні, оскільки армія РФ перевершує за чисельністю ЗСУ.

"Це брехня. Це не тільки непорозуміння, це брехня й неможливо. Кожен, хто має справу з політикою та розбирається в логіці, цифрах і даних, знає, що про це не може бути й мови", — заявив політик.

Нагадаємо, 26 серпня Віктор Орбан заявив, що від підтримки Заходу нібито страждають українці. На його думку, така підтримка чинить негативний вплив на життя українців і призводить до негативних наслідків.

Раніше, 28 липня, ми повідомляли, що Віктор Орбан закликав завершити війну в Україні дипломатичним шляхом. Він заявив, що Захід "боротиметься до останнього українського солдата", замість того, щоб почати переговори з Росією.