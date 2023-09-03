"Нехай їм буде спекотно": СБУ відзвітувала про успішні спецоперації в серпні (відео)

До оприлюдненого ролика увійшли не лише кадри зі знищення ворога й техніки, але й атаки морських дронів на Кримський міст.

Бійці Служби безпеки України (СБУ) показали, як знищувати ворога та його техніку протягом серпня. Ролик опублікувала пресслужба СБУ в Telegram.

"Літо. СБУ. 2023. І хоча за календарем гаряча пора вже минула, ми не припинимо влаштовувати яскраву бавовну окупантам до повної Перемоги. Нехай їм буде спекотно", — йшлося в повідомленні.

Відео розпочинається з підготовки українських бійців до бою — перевірки озброєння й техніки. Потім показують, як військові завдали ударів по позиціях Збройних сил Російської Федерації — численні вибухи, підняття густого диму в небо.

СБУ влучними ударами знищувала російських окупантів і їхню ворожу техніку за допомогою різного виду озброєння. Також бійці продемонстрували запуск дронів і їхню вдалу роботу по підрозділах ворога. Також на ролику показали атаку морських дронів на Кримський міст.

У пресслужбі пообіцяли показати продовження свої роботи і знищення ворога.

Нагадаємо, 3 вересня з'явилося відео того, як у Луганській області українські бійці знищили важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" разом із екіпажем. Сили оборони успішно виконали свою роботу за допомоги FPV-дрона.

1 вересня видання Forbes розповіло про знищення російської військової техніки за серпень 2023 року. Зокрема, українським бійцям вдалося знищили техніку на 1,2 мільярда доларів. У результаті успішних операцій ЗСУ в тилу ворога наприкінці місяця Росія втратила декілька бомбардувальників, військово-транспортних літаків та іншу дорогу техніку.