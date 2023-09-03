Тепер можна маневрувати: у ЗСУ розповіли, що дав прорив першої лінії оборони ЗС РФ

У командуванні зазначили, що в місцях прориву Сили оборони можуть задіяти більше військ. ЗС РФ через успіх ЗСУ змушені залучати додаткові резерви низької якості.

Після прориву першої лінії оборони ЗС РФ у Запорізькій області у ЗСУ з'явилася можливість маневрувати військами і технікою. Про це заявив спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун "Суспільному".

За словами Штупуна, росіяни розподілили ресурси в Запорізькій області.

"Якщо рахувати три лінії за 100%, то це 60-20-20. Тобто перша лінія оборони була щільно замінована, бетонні укріплення, велика кількість протитанкового озброєння", — сказав він.

Однак, за його словами, другу лінію також не можна скидати з рахунків. Вона також має потужні і грамотно побудовані укріплення.

"Але тут у нас уже з'явилася можливість маневрувати технікою і військами", — сказав Штупун.

Він зазначив, що нікуди не поділися мінні поля. У деяких місцях їх менше, ніж на першій лінії оборони. Однак пройти їх усе ще непросто. Поля на першій лінії доводилося розміновувати вручну, оскільки у ЗС РФ була можливість знищити будь-яку техніку. Однак розмінування другої лінії — буде більш комплексним процесом.

"Ми вже можемо прикривати свою піхоту. На першій лінії оборони ми пробивали якийсь вузький шлях, і техніка, піхота не могла йти ні ліворуч, ні праворуч, тому що було щільне замінування", — сказав спікер.

Він заявив, що в місцях прориву командування може задіяти більше військ. Однак просування Сил оборони залежить від багатьох обставин, включно з кількістю боєприпасів і діями ворога.

Зараз, як зазначив Штупун, окупанти залучають до своєї оборони додаткові резерви низької якості.

"Зараз ворог почав використовувати в обороні десантні підрозділи, що в принципі їм не властиво", — сказав він.

Нагадаємо, що 3 вересня у ЗСУ пояснили, чому російські ДРГ активізувалися на Херсонщині. Окупанти бояться, що Сили оборони просунуться в Херсонській області, тому постійно маневрують у човнах. Попри це українські бійці вдало знищують ворога.

Крім того, у ЗСУ розкрили мету наступу ЗС РФ на Куп'янськ. За словами речника Східного угруповання військ Іллі Євлаша, на Лимано-Куп'янському тривають важкі бої. Противник зосередив свою увагу в напрямку Новогорівки.