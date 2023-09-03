Стандарти НАТО та F-16: Резніков зробив прогноз щодо винищувачів та членства в Альянсі

На думку міністра оборони, винищувачі F-16 можуть застосовуватися Повітряними силами України вже навесні 2024 року. Також він розповів про три критерії, яким має відповідати Україна, щоб вступити в НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков 3 вересня в інтерв'ю "Укрінформу" розповів, коли винищувачі F-16 почнуть захищати українське небо та скільки стандартів НАТО Україна планує запровадити до кінця 2023 року.

F-16 для України

За словами міністра оборони, винищувачі F-16 можуть застосовуватися Повітряними силами ЗС України вже навесні 2024 року.

"Я думаю, в наступному році, навесні. Я маю на увазі — вже в застосуванні. Бо сьогодні дозвіл на навчання є, країни, які зголосилися навчати, є, і навіть вже є країни, які зголосилися передати нам F-16 після завершення навчання і підготовки інфраструктури", — пояснив міністр.

Низка країн ЄС в рамках авіаційної коаліції погодились провести навчання для наших пілотів на винищувачах F-16. Щонайменше 61 літак погодились надати Нідерланди, Данія та Норвегія.

Також США підтвердили, що у жовтні пілоти ЗСУ розпочнуть тренування на літаках на базі Національної гвардії в штаті Аризона.

Вступ України до НАТО

Очільник МО України Олексій Резніков повідомив, що наша держава вже запровадила 287 стандартів НАТО у Силах безпеки і оборони, а до кінця 2023 року планується запровадити ще 200 стандартів альянсу.

Він зазначив, що загалом існує понад 1200 стандартів НАТО і деякі стандарти не потрібно впроваджувати у ЗСУ.

"У Силах безпеки та оборони України запроваджено 287 стандартів НАТО. Це — майже чверть від загальної кількості. З них: 174 — в межах Цілей партнерства Україна-НАТО, 113 — ініціативні", — заявив міністр.

Резніков додав, що кількість впроваджених стандартів не є визначальним фактором під час ухвалення рішення щодо інтеграції України. Більшість держав-членів НАТО у середньому мають приблизно 30% впроваджених стандартів від загальної кількості.

Резніков назвав три пункти, які будуть визначальними у процесі інтеграції України в НАТО:

Перший передбачає наявність цивільного-демократичного контролю над Збройними силами — як у вигляді законодавства, так і у вигляді реально побудованої інфраструктури.

Другий — це зрозумілі, прозорі, транспарентні, відповідальні процедури забезпечення ЗСУ починаючи від закупівель. Коли зрозуміло, як витрачаються кошти, як планується бюджетування – починаючи від уряду, парламенту.

Третій — спільне планування операцій.

"Якщо країна відповідає цим трьом критеріям — вона стає країною НАТО", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, 1 вересня Резніков розповів, як цифровізація ТЦК вплине на мобілізацію. За словами міністра оборони, з правового погляду в країни є ще мобілізаційний ресурс. Однак армія зазнає втрат, які необхідно заповнювати.

Раніше, 31 серпня у НАТО назвали умову вступу України до Альянсу. Посол Чехії в НАТО Якуб Ландовський заявив, що Україна має вирішити, як закінчити війну з Росією. Однак мирний договір із ворогом для вступу в Альянс необов'язковий.