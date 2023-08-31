"Ворожнечі треба покласти край": у НАТО назвали умову вступу України до Альянсу

Посол Чехії в НАТО Якуб Ландовський заявив, що Україна має вирішити, як закінчити війну з Росією. Однак мирний договір із ворогом для вступу в Альянс необов'язковий.

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Україна стане членом НАТО тоді, коли бойові дії проти Росії завершаться. Про це заявив представник Чехії в Альянсі Якуб Ландовський, пише Bloomberg.

За його словами, Україні необов'язково підписувати мирний договір з Росією, щоб стати членом Альянсу. Однак бойові дії потрібно закінчити, щоб кордони України були стабільними, і вона могла зробити свій внесок у безпеку.

"Відвертій нестабільності та ворожнечі необхідно покласти край", — заявив Ландовський.

За його словами, єдиною країною, яка має вирішувати, коли варто закінчити бойові дії, є Україна. Ніхто з боку Заходу це не повинен коментувати.

Крім того, як повідомляється, Ландовський також вважає, що для членства в НАТО Україні потрібно забезпечити відповідність її системи правління системам інших країн-членів.

На думку Ландовського, ніхто з країн Заходу не повинен визначати, якими мають бути кордони України після війни.

"Єдина сторона, яка може думати, замислюватися або говорити про ці речі, — це сама Україна", — сказав він.

Нагадаємо, що британський полковник Річард Кемп заявив, що якщо НАТО продасть Україну, то зробить себе неактуальним. Підштовхування Києва до територіальних поступок було б благом для Путіна і катастрофою для Альянсу, вважає британський полковник Річард Кемп.

Також, згідно з результатами соцопитування, майже 20% українців допускають обмін території на членство в НАТО. Приводом для проведення дослідження став скандал, який днями виник через висловлювання глави канцелярії НАТО Стіана Йенссена щодо відмови України від деяких територій в обмін на членство в Альянсі.