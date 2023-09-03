З туберкульозом і ВІЛ: в Україні спростили призов до ЗСУ обмежено придатних чоловіків

Міноборони оновило список хвороб для оцінки придатності до військової служби. Тепер в армію відчинені двері хворим на гепатит, анемію, а також людям із помірними розладами психіки.

В Україні затвердили новий список хвороб, за якими визначатимуть придатність. Проходження військової служби для обмежено придатних також упорядкували, пише Ukrainian Military Pages із посиланням на змінений указ Міністерства оборони України.

Зміни до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ внесено наказом Міноборони від 18 серпня 2023 року № 490, вони набули чинності ще 25 серпня. Цього ж дня почали діяти й інші зміни, що спрощують вимоги для служби в десантно-штурмових військах і морській піхоті в особливий період.

Міністерство повністю оновило список хвороб для оцінки придатності військовослужбовців і деталізувало порядок несення служби для обмежено придатних. Наказ уточнює порядок ухвалення постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва) з проходженням військової служби та захистом країни.

Головне з указу Міноборони:

за "спірними" статтями 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в придатними для служби в ЗСУ визнаватимуть усіх;

обмежено придатні будуть придатні за конкретною військовою спеціальністю, ВЛК ухвалить таку постанову;

спрощено вимоги до здоров'я для десантників і морпіхів.

Разом із постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має прийняти постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю. Якщо військовослужбовця визнають непридатним до служби за спеціальністю, командир частини може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою спеціальністю.

Придатними до служби вважаються люди з такими хворобами:

2-в — клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в — безсимптомний ВІЛ;

12-в — анемія, порушення згортання крові;

13-в — хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в — легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки;

17-в — невротичні, пов'язані зі стресом і соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на важкий стрес) за помірно виражених, короткочасних проявів;

21-в — повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;

22-в — епізодичні та пароксизмальні розлади.

Нагадаємо, що українська влада вважає доцільною ідею мобілізувати до ЗСУ чоловіків, які здобувають другу вищу освіту. Поки що чоловіків від 25 років, які навчаються у вишах на денній і дуальній формах, не призивають до армії.

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