"Це геноцид": пілот РФ, який передав Україні вертоліт Мі-8, закликав росіян перейти на бік ЗСУ

За даними фільму "Збиті льотчики Росії", Україна надасть російським пілотам, які вирішать перейти на її бік, усі гарантії, передбачені законом, включно з фінансовою компенсацією за передану військову авіатехніку.

Російський пілот, який перевіз в Україну Мі-8, отримав поранення. Однак йому було надано своєчасну медичну допомогу, і його стан було стабілізовано. Він закликав усіх російських солдатів переходити на бік України. Про це йдеться в документальному фільмі "Збиті льотчики Росії", показаному в ефірі телемарафону.

У фільмі було вказано ім'я пілота вертольота Мі-8 — це 28-річний Максим Кузьмінов. Він розповів про перебіг операції, про перехід на український бік і закликав інших російських пілотів наслідувати його приклад.

"Я зв'язався з представниками розвідки України, пояснив свою ситуацію, на що мені запропонували такий варіант: "Давай, ми гарантуємо тобі безпеку, гарантуємо нові документи, гарантуємо грошову компенсацію, винагороду". Обговорили всі ці деталі й почали планувати безпосередньо мій переліт... Я зрозумів, що знаходжуся поруч із кордоном. Я передав своє місцезнаходження. Я сказав: "Давайте спробуємо, я перебуваю недалеко". І вже остаточно прийнявши рішення, перелетів на гранично малій висоті в режимі радіомовчання. Ніхто не знав, що зі мною. Дня 3-4 ніхто не розумів, що сталося. Перелетів, усе успішно, приземлився, мене зустріли, зі мною поговорили, пояснили, що до чого", — заявив пілот.

У документальному фільмі було зазначено, що під час завершальної стадії операції пілот дістав поранення, але йому вчасно було надано медичну допомогу.

Крім того, у кінокартині показали і кадри евакуації пораненого пілота. Також підкреслюється, що він отримав усі передбачені законом гарантії безпеки.

На відео Кузьмінов заявив, що в Україні немає ніяких нацистів і фашистів.

"Те, що зараз відбувається — це просто геноцид українського народу. Як українського, так і російського. Основа мого вчинку в тому, щоб не сприяти цим злочинам. Україна однозначно переможе в цій війні просто тому, що народ згуртувався дуже... Ніхто не хоче цієї війни. Коли Україна переможе — це лише питання часу", — каже він.

У фільмі також було показано, що Максим Кузьмінов закликав інших пілотів переходити на бік України.

"Якщо ви зробите те, що я зробив, такого роду вчинок, ви анітрохи не пошкодуєте. Ви будете забезпечені до кінця свого життя абсолютно всім. Вам пропонуватимуть роботу скрізь, чим би ви не захотіли займатися. Ви просто відкриєте для себе світ фарб. І запам'ятайте: ви просто багато чого не знаєте, багато чого не бачили, як живуть інші люди. Коли вам усе це відкриється, ви свою думку докорінно зміните", — заявив росіянин.

У фільмі також було підкреслено, що Україна готова надати російським пілотам, які вирішили перейти на її бік, усі законні гарантії, включно з фінансовою компенсацією за передану ними військову авіатехніку.

Нагадаємо, 23 серпня капітан ЗС РФ Ілля Туманов у своєму Telegram-каналі Fightbomber поінформував, що російський гелікоптер нібито втратив орієнтування і випадково приземлився на аеродромі Полтави. Усіх членів екіпажу після приземлення ліквідували.

Пізніше повідомлялося, що це була робота ГУР і начальник відомства Кирило Буданов розкрив деякі деталі цієї операції, яку можна вважати однією з найкращих в історії України. Наразі гелікоптер перебуває в Києві, а його пілот хоче залишитися жити в Україні, адже його сім'ю напередодні непомітно евакуювали з РФ.