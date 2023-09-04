Звільнили 3 квадратних км: ЗСУ успішно просуваються під Бахмутом, — Міноборони (карти)

За словами заступниці міністра Ганни Маляр, від початку операції на Бахмутському напрямку деокуповано вже 47 квадратних кілометрів. Також ЗСУ мають успіхи і на півдні.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройні сили України успішно звільнили територію площею 3 квадратних кілометри на Бахмутському напрямку минулого тижня. Крім того, вони продовжують наступ у районі Новоданилівки та Новопрокопівки. Про це вона повідомила під час включення з Military Media Center.

Заступниця міністра підкреслила, що тривають бої як на південних, так і на північних флангах міста Бахмут.

"Минулого тижня було дуже гаряче в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озарянівки", — повідомила вона.

Згідно із заявою Ганни Маляр, протягом минулого тижня на Бахмутському напрямку було звільнено 3 квадратних кілометри території. Загалом від початку наступу українських військ на цьому напрямку було звільнено вже 47 квадратних кілометрів.

Бахмутський напрямок

Крім того, сили оборони мають успіхи на південному фронті.

Також заступник міністра оборони заявила і про продовження наступальних операцій українських збройних сил на Мелітопольському напрямку.

"За останні кілька днів під час ведення наступу були успіхи в районі Новоданилівка — Новопрокопівка, ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах", — додала Маляр.

Мелітопольський напрямок

Нагадаємо, що генерал-полковник Олександр Сирський 30 серпня заявив, що війська загарбників наступають на Куп'янсько-Лиманському напрямку, проте українські захисники стримують ворога. На цьому відрізку фронту відбуваються запеклі бої в районах Ковалівки та Райгородки. Окупанти намагаються прорвати оборону українських військ. Для наступу російські загарбники використовують штурмові підрозділи на бронетехніці.

Боєць ЗСУ 31 серпня прокоментував бої на Бахмутському напрямку. Російським окупантам не вистачає ствольної артилерії, тому вони змушені залучати авіацію на цій ділянці фронту. У самому Бахмуті російські підрозділи перебувають під артилерійським контролем ЗСУ. За його словами, загарбникам не вистачає ствольної артилерії, тому вони змушені залучати авіацію.