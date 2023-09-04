"Скоро стане в стрій": в ГУР розказали про долю трофейного гелікоптера Мі-8 АМТШ

Завдяки спецоперації ГУР та Нацполіції, вдалося захопити одну з найновіших модернізацій гелікоптера Мі-8.

Вдала операція Головного управління розвідки дозволила роздобути гелікоптер Мі-8 АМТШ. Скоро борт стане у стрій. Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

Операція із захоплення льотчика разом із гелікоптером організована спільними діями Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції та ГУР. Вона готувалась місяцями й потребувала залучення найкращих спеціалістів обох відомств та режиму максимальної секретності, бо окупанти вживають безпрецедентних заходів для недопущення контактів авіаторів з "неперевіреними" особами.

У ГУР наводять деталі операції, того як вдалося переманити льотчика на бік України. Спочатку фахівці знайшли льотчика, який не схвалював дії та рішення політичного керівництва щодо повномасштабного вторгнення. Далі з ним налагодили контакт й згодом отримали згоду на співпрацю. Сімʼю військового доставили в Україну й гарантували їм безпеку. Врешті він разом з іншими членами екіпажу направився в Україну. Інші члени борту не знали про плани й відмовились здаватись. Їх ліквідували, а пілот тепер в безпеці на українській території. Імʼя льотчика, як заявляється, Максим Кузьмінов.

Тепер літак новітньої модифікації Мі-8 АТМШ стане на озброєння української армії. Це одна з найновіших версій гелікоптера у складі російської армії. Україна захопила борт "62 червоний" зі складу 2-ї вертолітної ескадрильї 337-го окремого вертолітного полку.

Нагадаємо, 24 серпня ЗМІ писали, що відомо про новітню версію гелікоптера Мі-8АМТШ, яку отримали військові.

4 вересня льотчик РФ, який передав Україні Мі-8 закликав росіян перейти на бік української армії.