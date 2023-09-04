У Румунії впали та вибухнули російські "шахеди": прикордонники повідомили деталі (відео)

У ДПСУ проінформували, що декілька ворожих БПЛА здетонували на румунській території в районі Ізмаїльського порту. Речник Андрій Демченко розповів, що співробітники служби передали дані колегам, але відповіді не отримали.

Російських дронів-камікадзе Shahed 136, що впали та здетонували на території Румунії, було два. Про це 4 вересня у коментарі LIGA net повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Сьогодні вночі під час масованої атаки Росії ударними дронами російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії. Це сталося в районі Ізмаїльського порту. Прикордонні наряди, які несли службу на тому напрямку, фіксували детонацію двох ворожих БПЛА на румунській стороні", — розповів він.

Ізмаїльський порт на мапі Фото: Google Maps / скриншот

Зі слів Демченка, українські прикордонники проінформували про подію колег. Однак у Румунії на повідомлення про вибухи дронів, запущених ЗС РФ, не відповіли.

"Також запропоновано надати можливу інформацію стосовно даних випадків. На даний час відповідь від румунської сторони ще не надходила", — заявив Демченко.

У Румунії впали "шахеди": що вже відомо

Нагадаємо, 4 вересня речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що під час нічної масованої атаки ЗС РФ кілька ворожих безпілотників вибухнули на території Румунії. Посадовець підкреслив, що терор РФ становить загрозу не лише для України, але й для її сусідів.

Пізніше у румунському Міноборони заявили, що російські дрони-камікадзе не становили "прямої воєнної загрози" країні. У відомстві зазначили, що вжили "додаткових заходів для посилення пильності" у своєму національному просторі. Також у Румунії засудили удари Росії по цивільних та інфраструктурних об’єктах в Україні.

Загалом в ніч на 4 вересня російські війська запустили 17 дронів. Силам ППО вдалося збити лише частину БПЛА, інша вдарила по інфраструктурі та цивільних об’єктах.