У РФ заявили про перекидання на фронт ТОС-2 "Тосочка": що відомо про приймач "Солнцепека"

Машина отримала колісне шасі, що підвищує мобільність та спрощує експлуатацію. Проте візуального підтвердження перекидання в Україну наразі немає.

Окупанти перекинули на фронт ТОС-2 "Тосочка" — 220-мм термобаричну реактивну систему. Про це повідомляє Army Recognition.

У серпні 2023 року в російських соціальних мережах повідомили, що "Тосочку" нібито перекинули у Харківську область. Ймовірно, розробка машини доходить до фінального етапу. Попри заяву про Харківську область, установку помітили у червні в Запорізькій області.

ТОС-2 "Тосочка" — це російська важка вогнеметна система, яка відрізняється від "Солнцепека" в першу чергу шасі. Перше покоління ТОС-1 та ТОС-1А будувалось на базі танка Т-72, а ТОС-2 вже має колісне шасі "Урал". У виданні стверджують, що перехід на колісну платформу пришвидшує оперативне розгортання, зменшує споживання палива та спрощує обслуговування машини.

Вперше ТОС-2 була показана на військовому параді у РФ 9 травня 2020 року. Офіційно перекидання машини в Україну не підтверджують. Також немає фото чи відео машини на фронті. Є лише відео з БПЛА, коли видно удари, а не пускову. Снаряди "Солнцепек" та "Тосочка" ідентичні, тому під ТОС-2 може бути ТОС-1.

ТОС-1 "Солнцепек" має шасі Т-72

Пускова установка має три ряди по шість некерованих 220-мм боєприпасів. Максимальна дальність стрільби складає 10 км.

Нагадаємо, 22 листопада 2021 року у РФ заявляли, що вони розмістять на кордоні з Україною важкі вогнеметні системи "Тосочка".

2 серпня ЗСУ знищили ТОС-1 "Солнцепек" на одному з оперативних напрямків.