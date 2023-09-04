"Заперечувати це безглуздо", — Кулеба пообіцяв надати Румунії докази атаки "шахедів" (відео)

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що румунська влада взяла паузу для того, щоб повністю дослідити ситуацію та зробити висновки.

Україна має фотодокази падіння російських ударних дронів типу Shahed на території Румунії під час масованої атаки РФ проти України в ніч проти 4 вересня. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало", – сказав Кулеба.

Він зауважив, що румунська влада зараз вивчає усі аспекти того, що відбулося.

"Є тенденція спроби не ескалувати інтерпретацію тих чи інших подій з боку партнерів для того, щоб не бути залученими до безпосереднього конфлікту. У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція", – резюмував очільник МЗС України."

У Румунії впали "шахеди": що вже відомо

У ДПСУ проінформували, що декілька ворожих БпЛА здетонували на румунській території в районі Ізмаїльського порту. Російських дронів-камікадзе Shahed 136, що впали та здетонували на території Румунії, було два.

4 вересня речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що під час нічної масованої атаки ЗС РФ кілька ворожих безпілотників вибухнули на території Румунії.

У румунському Міноборони заявили, що російські дрони-камікадзе не становили "прямої воєнної загрози" країні і повідомили, що вжили "додаткових заходів для посилення пильності" у своєму національному просторі.