"Лабіринти там існують": у ЗСУ розповіли про другу лінію оборони ЗС РФ (відео)

Речник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун припускає, що окупанти могли побудувати цілу мережу підземних тунелів.

Друга лінія оборони Збройних сил Російської Федерації може містити розгалужену мережу підземних тунелів. Про це сказав спікер об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону 4 вересня.

Олександр Штупун зазначив, що не розуміє, чому люди схильні вважати другу лінію оборони окупантів слабшою, ніж перша. За його словами, вона "досить потужна".

"Так, щільність мінних полів там менша, але їхня кількість також досить велика. Єдине, що нам може зіграти на руку, це те, що траншеї, окопи та перекриття не такі міцні", — заявив спікер.

На запитання про те, чи справді друга лінія оборони ЗС РФ містить у собі цілі "підземні міста" і "лабіринти", Олександр Штупун відповів, що не володіє такою інформацією. Водночас спікер підкреслив, що в окупантів було понад рік на окопування.

"Тому я думаю, що лабіринти там існують", — підсумував Олександр Штупун.

Олександр Штупун про другу лінію оборони ЗС РФ (04:40)

Нагадаємо, бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю від 2 вересня повідомив, що в Запорізькій області Сили оборони України прорвали першу лінію оборони ворога. Він зазначив, що ЗСУ перебувають між першою і другою лініями оборони ЗС РФ.

Раніше, 3 серпня, мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що в Запорізькій області Збройні сили Російської Федерації спорудили навколо окупованого Мелітополя кілька ліній оборони. За його словами, у деяких випадках це цілі "підземні міста".