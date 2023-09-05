"Чому так повільно?": Кулеба закликав критиків контрнаступу ЗСУ "стулити пельку" (відео)

За словами голови МЗС, українські військові щодня ризикують життям, поки диванні експерти та журналісти в інформаційному просторі пишуть про повільне просування на фронті.

Про те, що контрнаступ Збройних сил України йде якось повільно або не так, пишуть виключно диванні експерти та журналісти. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону 4 вересня.

За його словами, офіційна думка міністрів інших держав, які є союзниками України, кардинально відрізняється. Вони не вважають, що українські захисники просуваються повільно. Крім того, дипломат зазначив, що військові заслуговують на набагато більшу повагу.

"Коли ми говоримо з моїми колегами, міністрами, які отримують офіційну інформацію від своїх військових, своєї розвідки, глибинну і комплексну інформацію, то ні в кого немає претензій щодо розвитку українського контрнаступу. Ніхто не питає: "А чого так повільно?". Навпаки всі сфокусовані на тому, "а що ще ми можемо зробити, чим допомогти". Натомість коли зазираєш в інформаційний простір, то в усіх лише одне запитання: "А чому все так повільно?", — зазначає Дмитро Кулеба.

У зв'язку з цим він ще раз повторив свою резонансну фразу про те, що критикам українського контрнаступу варто було б "стулити пельку". Адже коли хтось сидить на дивані в теплій квартирі й розповідає ЗСУ як треба воювати — це не зовсім доречно. Захисники жертвують собою, щоб у людей було повноцінне життя.

"Ми знаємо, який подвиг щодня здійснюють наші солдати. Вони заслуговують на повагу. І міністри це розуміють, і вони подібні дурниці не говорять. А журналісти, коментатори та диванні експерти розповідають, як повільно йде наступ", — підсумував дипломат.

Нагадаємо, 31 серпня повідомлялося, що генсек НАТО Єнс Столтенберг у захваті від контрнаступу ЗСУ. Він вважає, що ЗСУ знову перевершують усі очікування, хоча ще 2022 року багато експертів не вірили, що Україна зможе вистояти у війні з РФ і кілька днів.