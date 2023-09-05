Атака БПЛА на Москву: падіння уламків спровокувало потужні вибухи (фото, відео)

Уламки дрона впали на одну з будівель на території СНТ "Високовольтник", де зберігалися газові балони. У результаті пролунали вибухи та спалахнула пожежа.

У мережі з'явилися фото з місця падіння уламків безпілотного літального апарата в Істринському районі Московської області. Відповідні знімки опублікувала голова міського округу Істра Тетяна Вітушева в Telegram.

Чиновниця повідомила, що в регіоні було знищено безпілотник, який рухався в бік Москви. Уламки збитого дрона впали на території СНТ "Високовольтник", розташованому в селі Павлівська Слобода.

У результаті загорівся гараж. Вогонь охопив площу в 50 квадратних метрів. За словами голови міського округу, загоряння було ліквідовано.

Тетяна Вітушева також стверджує, що подія обійшлася без жертв і постраждалих.

Telegram-канал "Осторожно, Москва" повідомив, що жителі Павлівської Слободи чули звуки вибухів і помітили сильну пожежу. Автори каналу також опублікували фото загоряння.

Фото з місця пожежі також оприлюднив Telegram-канал Mash. У підписі до знімка зазначено, що в гаражі, на який впали уламки збитого дрона, зберігалися газові балони. За словами авторів публікації саме згадані балони стали причиною вибухів.

Нагадаємо, 4 вересня губернатор Брянської області Російської Федерації Олександр Богомаз заявив, що Збройні сили України нібито атакували безпілотниками Клинцовську теплову електростанцію.

Раніше, 30 серпня, атаці БПЛА піддався аеропорт у Псковській області РФ. Крім того, вибухи пролунали в Московській, Рязанській, Калузькій, Орловській, Брянській областях Росії, а також в окупованому Криму.