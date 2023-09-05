"Набере 80%": у британській розвідці назвали переможця на "виборах" в окупації (фото)

Деякі "виборчі дільниці" вже були відкриті в Маріуполі та Запорізькій області, як зазначили аналітики. Загалом зареєстровано понад 1000 "кандидатів", але більша частина з них без політичного досвіду.

Партія президента РФ Володимира Путіна "Единая Россия" планує закріпитися на окупованих територіях України і саме для цього були організовані "вибори". Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 5 вересня.

За словами аналітиків, проведення так званого "голосування" на територіях, що тимчасово перебувають під контролем окупантів, відбудуться з 8 по 10 вересня. Одночасно з виборами в містах Російської Федерації.

При цьому, в деяких українських областях "виборчі дільниці" вже були відкриті. Зокрема йдеться про Маріуполь і частину Запорізької області.

Британським аналітикам вдалося вже ідентифікувати понад 1000 "кандидатів", однак противник все одно продовжує стикатися з кадровими проблемами. Кваліфікованих і досвідчених людей, які погодилися б у цьому брати участь, вкрай мало. Окремо зауважено, що немає незалежних "кандидатів", які не були б частиною політичних партій, які підтримує Кремль.

Усе це вказує на те, що "вибори" не є вільними та чесними, як і очікувалося.

"Український центр національного спротиву стверджує, що окупаційна адміністрація суттєво завищила кількість виборців у списках виборців. Кремлівські опитування показують, що "Единая Россия", домінуюча політична партія в Російській Федерації, за прогнозами, набере 80% голосів у чотирьох окупованих регіонах. Партія "Единая Россия", найімовірніше, отримає більшість місць у спробі забезпечити контроль і вплив Кремля на окуповані регіони", — підсумували в британській розвідці.

Аналітики розповіли, як і для чого відбуваються "вибори" на окупованих територіях Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 31 серпня повідомлялося, що СБУ викрила організаторів "виборів" в окупації. Кремль зажадав від колаборантів забезпечити максимальну явку, тому почався пошук людей, які готові були б цим зайнятися. Їм платили від 10 тисяч рублів.