Черговий "Алігатор" та Т-90М: оновлений список втрат ЗС РФ за даними Oryx

Окупанти втратили гармату Д-30, а також значну кількість БТРів, МТ-ЛБ, БМП й "Тигрів".

Проєкт Oryx продовжує вести список втрат російських військ. В оновлених даних додалося 20 одиниць російської техніки. Про це повідомляє автор Oryx на основі відкритих даних.

Українські військові знищили три танки: найсучасніший Т-90М "Прорив" та два Т-72, модифікації яких не вдалося встановити. Також окупанти втратили три БТР й всі різних моделей: БТР-82А, БТР-70 та БТР-80. Окрім цього були й інші легкоброньовані машини МТ-ЛБ, БМП-1, БМП-2 та ще 3 невстановлених БМП-1 чи 2. Усього 10 одиниць.

Сили оборони знищили одну гармату 120-мм калібру Д-30. Також ворог втратив гелікоптер Ка-52 "Алігатор" й дві вантажівки Урал та КамАЗ.

Оновлені дані втрат окупантів

Аналітик Річард Верекер опублікував статистику по втратах танків у ЗС РФ. Найбільше окупанти втрачають Т-80БВ, Т-72Б і старіше, Т-72Б3. Також є втрати старих Т-62.

Втрати ЗС РФ по типу техніки

З українського боку теж були втрати серед яких танки Т-64БВ зразка 2017 року, Т-72АМТ, Т-80БВ та легкоброньовану техніку по типу броньовиків та БТРів. Ворогу вдалося захопити український БПЛА "Фурія".

Список втраченої техніки в українській армії

Нагадаємо, 5 вересня у ЗСУ озвучили втрати окупантів за тиждень: понад 3800 особового вкладу та 80 танків.

Також у пресцентрі сил оборони Таврійського напрямку заявили, що на другій лінії оборони окупанти могли побудувати мережу підземних тунелів.