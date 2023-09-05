Визнали через півроку: у РФ показали силовиків, загиблих після удару HIMARS по Донецьку (фото)

Журналісти зазначають, що більшість з окупаційних військовослужбовців були громадянами України, які у 2014 році перейшли на бік ЗС РФ. Силовики загинули після удару HIMARS по будівлі штабу "внутрішніх військ" у Донецьку.

Росіяни визнали втрату 12 військовослужбовців Збройних Сил Росії зі штабу так званих внутрішніх військ "ДНР", які загинули 27 березня поточного року в Донецьку після удару з HIMARS по окупаційному штабу. Про це пише інтернет-видання DonPress з посиланням на журналістів.

Згідно з даними загарбників, більшість із цих дванадцяти "200-х" військовослужбовців були українцями, які у 2014 році перейшли на бік агресора. Окупанти також показали їхні обличчя.

На знімках — уродженці Донецька, Макіївки, Сніжного та інші чоловіки і жінки, які працювали на окупаційний штаб "внутрішніх військ "МВС ДНР".

Будівля їхнього штабу розташована на вул. Східна, 6А в Донецьку. Саме туди 27 березня прилетіли снаряди від HIMARS, однак окупанти заявили, що влучання було по "житловим будинкам, загиблих немає, а лише кілька поранених".

І тільки за півроку в РФ підтвердили втрату своїх товаришів, опублікувавши фотографії в їхню пам'ять і надавши короткі біографічні відомості.

Загиблі окупанти

Загиблі окупанти

Серед цих окупантів хтось значився співробітником речової служби, а хтось "дослужився" в лавах армії країни-агресора РФ до заступника командира. Водночас закінчення життя у всіх було однаковим — "загинув/ла 27 березня 2023 року під час обстрілу штабу в Донецьку".

Імена 12 ліквідованих окупантів:

Лисаков Павло Васильович;

Позднякова Наталія Володимирівна;

Климентьєв В'ячеслав Геннадійович (позивний "Байконур");

Щур Юлія Ігорівна;

Антон Володимирович (прізвище не видно);

Славко Олексій Вікторович (позивний "Слов'янин");

Соколов Дмитро Вікторович (позивний "Рапіра");

Сержантова Юлія Анатоліївна (позивний "Єнот");

Криско Тетяна Василівна (позивний "Таша");

Морозенко Віктор Олександрович.

Нагадаємо, 16 серпня в Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення селища Урожайне в Донецькій області. Представник відомства зазначив, що тепер захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського показали, як брали під контроль Урожайне. На кадрах можна побачити, як російські окупанти тікали з населеного пункту після ударів Сил оборони.