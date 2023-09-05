Визнали через півроку: у РФ показали силовиків, загиблих після удару HIMARS по Донецьку (фото)
Журналісти зазначають, що більшість з окупаційних військовослужбовців були громадянами України, які у 2014 році перейшли на бік ЗС РФ. Силовики загинули після удару HIMARS по будівлі штабу "внутрішніх військ" у Донецьку.
Росіяни визнали втрату 12 військовослужбовців Збройних Сил Росії зі штабу так званих внутрішніх військ "ДНР", які загинули 27 березня поточного року в Донецьку після удару з HIMARS по окупаційному штабу. Про це пише інтернет-видання DonPress з посиланням на журналістів.
Згідно з даними загарбників, більшість із цих дванадцяти "200-х" військовослужбовців були українцями, які у 2014 році перейшли на бік агресора. Окупанти також показали їхні обличчя.
На знімках — уродженці Донецька, Макіївки, Сніжного та інші чоловіки і жінки, які працювали на окупаційний штаб "внутрішніх військ "МВС ДНР".
Будівля їхнього штабу розташована на вул. Східна, 6А в Донецьку. Саме туди 27 березня прилетіли снаряди від HIMARS, однак окупанти заявили, що влучання було по "житловим будинкам, загиблих немає, а лише кілька поранених".
І тільки за півроку в РФ підтвердили втрату своїх товаришів, опублікувавши фотографії в їхню пам'ять і надавши короткі біографічні відомості.
Серед цих окупантів хтось значився співробітником речової служби, а хтось "дослужився" в лавах армії країни-агресора РФ до заступника командира. Водночас закінчення життя у всіх було однаковим — "загинув/ла 27 березня 2023 року під час обстрілу штабу в Донецьку".
Імена 12 ліквідованих окупантів:
- Лисаков Павло Васильович;
- Позднякова Наталія Володимирівна;
- Климентьєв В'ячеслав Геннадійович (позивний "Байконур");
- Щур Юлія Ігорівна;
- Антон Володимирович (прізвище не видно);
- Славко Олексій Вікторович (позивний "Слов'янин");
- Соколов Дмитро Вікторович (позивний "Рапіра");
- Сержантова Юлія Анатоліївна (позивний "Єнот");
- Криско Тетяна Василівна (позивний "Таша");
- Морозенко Віктор Олександрович.
Нагадаємо, 16 серпня в Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення селища Урожайне в Донецькій області. Представник відомства зазначив, що тепер захисники закріплюються на досягнутих рубежах.
Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського показали, як брали під контроль Урожайне. На кадрах можна побачити, як російські окупанти тікали з населеного пункту після ударів Сил оборони.