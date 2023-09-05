Російський бронепоїзд "Єнісей": яку функцію виконує потяг на окупованому Донбасі, — експерти

Українські оглядачі зазначили, що бронепоїзд "Єнісей" складається з локомотива і вагонів, вкрадених росіянами в Харківській області.

На початку вересня російська армія перекинула на фронт раніше невідомий бронепоїзд "Єнісей". Таким чином стало відомо, що Збройні сили РФ мають у розпорядженні понад п'ять бронепоїздів, всупереч колишнім уявленням. Про те, яку функцію виконує броньований залізничний потяг на тимчасово окупованій території України та яким озброєнням оснащений "Єнісей" розповіли оглядачі Army Recognition.

Автори матеріалу пишуть, що бронепоїзди виконують у Збройних Силах РФ багатопланову роль — це бойова охорона, супровід, а також інженерна розвідка. Зокрема "Єнісей" також бере участь у розмінуванні залізничних мереж і супроводі логістичних поїздів на фронт. Відповідальність за цей поїзд, судячи з усього, несе Центральний військовий округ РФ, зазначають оглядачі.

Основне завдання бронепоїзда — просуватися попереду основного складу, гарантувавши йому безпеку руху. Члени екіпажу постійно оглядають залізничні колії та навколишню місцевість на предмет виявлення вибухових пристроїв, а сапери оцінюють ситуацію і в разі виявлення вибухівки ухвалюють рішення щодо її знешкодження або проведення контрольованого підриву.

"Під час проведення розвідки значною мірою використовується безпілотна техніка, яка розміщується попереду поїзда для обстеження маршруту, виявлення можливих перешкод і гарантування безпечного руху поїзда", — пишуть автори матеріалу.

Обладнання та озброєння бронепоїзда "Єнісей"

Бронепоїзд оснащений різноманітним озброєнням — 23-мм зенітні установки ЗУ-23-2, автоматичні гранатомети, автомати і великокаліберні кулемети. Крім того, на залізничному вагоні-платформі встановлено одну БМП-2.

Як зв'язок виступає мобільна радіостанція, встановлена на вантажівці ЗІЛ-131, що забезпечує безперебійну взаємодію екіпажу з іншими підрозділами.

Бронепоїзд "Єнісей". Джерело: Army Recognition

Для гарантування комплексної безпеки локомотив розташовується по центру, а машиніст управляється спостерігачем. Стіни вагонів поїзда посилені 20-міліметровою сталлю і доповнені мішками з піском за дерев'яними панелями. Також потяг оснащений додатковими засобами захисту: мішками з піском, рейками і шпалами. Є й портативний комплекс РЕБ "Камыш", який здатний генерувати радіоперешкоди типу "білий шум" у діапазоні частот від 20 до 2 тис. МГц, не даючи змоги привести в дію радіокерований вибуховий пристрій.

Коментуючи появу бронепоїзда "Єнісей" експерти Defence Express зазначили, що подія варта уваги з двох причин. Перша — російський бронепоїзд був направлений як засіб захисту залізничних комунікацій по лінії Донецьк-Волноваха-Пологи-Мелітополь, зокрема і так званий "коридор" з тимчасово окупованих Донбасу до Криму, який прагнуть перерізати ЗСУ в межах контрнаступу на Півдні.

Друга причина полягає в тому, що йдеться про той самий бронепоїзд "Єнісей", який був помічений ще в червні 2022 року, і для складання якого використовували вкрадені росіянами вагони і тепловози в Харківській області.

"Можна зробити таке припущення — у міру того, як ЗСУ наближатимуться до перерізання "коридору" з Донбасу до Криму, і зможуть взяти під вогневий контроль ворожі залізничні комунікації в цьому районі, російські окупанти можуть почати робити більше таких кустарних бронепоїздів", — підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін після початку війни в Україні пересів із літаків на бронепоїзд за мільярд рублів. Журналісти-розслідувачі Центру "Досьє" зазначили, що Путін, побоюючись за своє життя, став частіше використовувати бронепоїзд, зокрема, під час поїздок у свою улюблену резиденцію на Валдаї.