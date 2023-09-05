Фінська Patria в Україні: наскільки реальне налагодити виробництво для ЗСУ

Виробник відмовляється коментувати питання про Україну, але каже, що передача технологій та локальне виробництво є невіддільною частиною бізнес-моделі компанії.

Фінський виробник бронетехніки Patria розглядає можливість виготовлення в Україні власних бронетранспортерів. Проте на шляху цього рішення є ще багато ризиків, які обговорюються. Про це повідомляє Defense News.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 19 місяці, союзники активно обговорюють, як створити допоміжний канал з озброєння, щоб допомогти Києву встояти проти Кремля. Деякі країни почали шукати форми більш стійкої допомоги й налагодити виробництво прямо в Україні. Так вже робить Швеція, Німеччина та Велика Британія.

Для Фінляндії питання полягає в тому, чи створювати майданчик з виробництва БТР Pasi в Україні.

"Загалом ми знаємо, що Україна зацікавлена ​​в продуктах фінської оборонної промисловості, і що між адміністраціями та компаніями відбулися дискусії щодо розвитку двосторонньої співпраці у галузі техніки. Були подані заявки на отримання комерційних експортних ліцензій, і управління оборони прискорило процедуру їх розгляду", – заявив представник Міноборони Фінляндії.

У компанії Patria відмовились коментувати питання через конфіденційність. ЗМІ вже писали, що Гельсінкі можуть дати Києву право на виробництво, як у Польщі з Rosomak, який є ліцензійною версією Patria. Віцепрезидентка з комунікацій Сірʼє Ахвенлампі-Хювенен каже, що передача технологій й місцеве виробництво є невіддільною частиною бізнес-моделі компанії. Машини виробляють навіть в ПАР.

"Співпраця Patria та України добре вписалася б у цю картину. … Фінляндія також має тенденцію уважно стежити за політикою наших найближчих сусідів, таких як Швеція, Норвегія та Данія, і порівнювати її з нею, які також, схоже, також досліджують можливості виробництва в Києві", — пояснив науковий співробітник Фінського інституту міжнародних відносин Джоель Ліннайнмяякі.

До того ж підтримка України є популярною серед уряду. Проте в зоні бойових дій виникає занепокоєння щодо безпеки. Зміни у виробничих процесах надзвичайно складні. Однак існує потреба в побудові "української армії майбутнього" про що казав Ентоні Блінкен в червні. Й інвестиції у виробництво зброї в Україні може стати частиною зусиль.

Нагадаємо, 24 серпня в МЗС заявили, що Фінляндія вивчить можливість виробництва БТР Pasi в Україні.

26 серпня аналітики пояснили, для чого Україні виробляти Patria, якщо є український БТР-4.