Корабельні гармати на російських МТ-ЛБ виявились мотлохом, – Forbes (відео)

25-мм гармати не стабілізовані, тому навіть якщо машина має гарну оптику, то вона не має сенсу. Після кожного пострілу треба наводитись наново.

На російські тягачі МТ-ЛБ-2М-3 встановили 80-річні корабельні гармати. Виявилось, що вони виявились непотрібним мотлохом. Про це повідомляє Forbes.

Великі втрати у російських війська засобів ППО та машин для піхоти змусили ЗС РФ імпровізувати. Але тепер зʼявилось відео результатів розробки. МТ-ЛБ-2М-3 веде стрільбу з гармат понад 25-мм й з нього стало ясно, що це абсолютно непридатна до використання машина.

Гармата башти 2М-3 1950-х років абсолютно нестабілізована. Віддача від першого пострілу настільки велика, що найімовірніше всі наступні снаряди будуть летіти далеко від цілі. У виданні зазначають, що навіть якщо машина має якісну оптику, то це нівелюється відсутністю стабілізації. Бо навіть якщо ціль й можна буде побачити на великій відстані, то як її уразити, якщо після першого пострілу треба знову наводитись.

Американські танки M1 Abrams настільки просунулись у стабілізації основної гармати, що він може уражати ціль на відстані до майже 5 км зі швидкістю до 10 пострілів на хвилину, але при цьому їхати на місцевості зі швидкістю 60 км/год.

Нагадаємо, 11 серпня окупанти застосували на півдні РСЗВ А-22 від десантних кораблів "Зубр" на МТ-ЛБ.

14 липня у РФ встановили 100-мм протитанкову гармату на МТ-ЛБ, щоб стати мобільною.