"Пілот перегнав гелікоптер до України": Юсов розповів деталі спецоперації ГУР з Мі-8 ВС РФ

Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що така спецоперація, коли бойова одиниця авіації була доставлена в Україну разом з екіпажем, була проведена вперше.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Андрій Юсов під час пресконференції на тему: "Подробиці спецоперації з викрадення російського вертольота", яка відбулася 5 вересня у медіацентрі Україна – Укрінформ розповів про спецоперацію, у якій російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем перелетів до України та здався ЗСУ.

За словами Юсова, спецоперація ГУР спричинила резонанс не тільки в нашій країні, а поза її межами. Вона матиме довготривалі наслідки для держави-агресора, для її морально-психологічного стану та сектора безпеки та оборони РФ.

Він розповів, що це була унікальна операція, адже до цього подібного не було проведено ще в Україні. Була проведена складна комплексна робота, на яку пішло декілька місяців, Нацполіція та ЗСУ сприяли втіленню у життя.

"Внаслідок операції вдалося отримати надзвичайно важливу інформацію про авіацію та багато інших деталей, які нам допоможуть захищати наше небо та знищувати ворога", — сказав Юсов.

Також Андрій Юсов повідомив, що Мі-8 вже у лавах ЗСУ, але потребує певного обслуговування, щоб відповідати нашим стандартам.

Російський пілот Кузьмінов засуджує війну РФ проти України

Представник ГУР представив журналістам капітана окремого вертолітного полку армійської авіації РФ в/ч 13984 Максима Кузьминова, який був пілотом того самого Мі-8, та зазначив, що цей росіянин сам з ініціативою вийшов на українців, адже засуджує війну Росії проти України.

"Рішення тут було ідейне, безпекове і, як ми розуміємо, погоджене з усією родиною. Тому так, у РФ є люди, які навіть у цих складних умовах розуміють, що вибір є завжди", — зазначив він про роботу російського пілота.

Колишній російський пілот Кузьмінов зазначив, що з самого початку повномасштабного вторгнення не підтримував цю агресію РФ. "Що послугувало поштовхом до мого рішення? Це повне розуміння того, що відбувається. Я для себе вирішив, що це жорстокий злочин. І що я просто не буду брати у цьому участь, хай там як. Так, у мене у Росії залишився літак, так, у мене там непогана заробітна плата, дві квартири та майже пенсія. Мене багато що, по суті, тримало, але зараз для мене це все неважливо. Важливо було не брати участь у цьому злочині", — розповів льотчик.

Нагадаємо, 23 серпня капітан ЗС РФ Ілля Туманов у своєму Telegram-каналі Fightbomber поінформував, що російський гелікоптер нібито втратив орієнтування та випадково приземлився на аеродромі Полтави. Усіх членів екіпажу після приземлення ліквідували.

Пізніше стало відомо, що це була робота ГУР МО України, до якої готувалися пів року. Вертоліт приземлився в Харківській області. За словами начальника відомства Кирила Буданова, окрім пілота, на борту Мі-8 перебували ще двоє членів екіпажу. Коли вони зрозуміли, що приземлилися в Україні, вони спробували втекти, але були ліквідовані. Російський Мі-8 дислокується в Києві, а його пілот хоче залишитися жити в Україні. Його сім'ю непомітно евакуювали з РФ.