На постачання зброї Києву впливає корупція в Україні, — Науседа

Президент Литви зазначив, що корупція — це величезний удар по репутації держави, але водночас заявив, що не пов'язує корупційні скандали з постачанням американських винищувачів F-16.

За словами президента Литви, корупційні скандали завдають значної репутаційної шкоди Україні, а вести будь-які мирні переговори за спиною Києва неприпустимо. Президент Гітанас Науседа в ефірі програми LRT Forumas наголосив на істотній негативній ролі корупційних скандалів в ухваленні рішень щодо постачання зброї для України, повідомляє литовська національна радіотелекомпанія LRT.lt.

"Це — важлива причина. Це — дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, значить, вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців", — заявив президент країни.

Він зауважив, що корупція — це величезний удар по репутації держави. При цьому Науседа не пов'язує корупційні скандали з постачанням американських винищувачів F-16. На його думку, часом ухвалити рішення і реалізувати його — це не одне й те саме.

В ефірі литовського телебачення Науседа також зупинився на питанні мирних переговорів із Росією, які, як підкреслив президент Литви, неможливі без участі України.

"Для нас неприйнятна будь-яка модель переговорів, якщо в них не бере участь Україна, якщо хтось веде переговори з Росією за спиною України, доти, доки Україна сама не вирішить, і, наскільки я знаю, вона вирішила відновити свою територію в тому вигляді, в якому вона була, ніхто не може торгувати територіями України її коштом", — зауважив Науседа, критикуючи почастішання дискусій про можливі мирні переговори в західному інформаційному просторі.

Окремо лідер Литви зупинився на контрнаступі Збройних сил України, який, на його погляд, аж ніяк не сповільнився. Науседа наголосив, що насправді українська сторона з обережністю прагне уникнути великих людських жертв, тоді як російські окупанти готувалися до контратаки ЗСУ ретельно й довго.

Нагадаємо, що президент Литви наприкінці серпня, під час візиту до Києва, заявив про передачу Україні установок NASAMS найближчими тижнями.

Фокус писав про те, як влаштована корупція і чому її можливо перемогти в Україні. Цими роздумами поділився український філософ Валерій Пекар, який вважає, що цьому допоможе системність антикорупційної стратегії.

Про пропозицію президента України Володимира Зеленського під час війни прирівняти корупцію до державної зради у Фокусі розмірковує відомий адвокат Ростислав Кравець.