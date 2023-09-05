"Влив" 2 млрд рублів: російського бізнесмена Фрідмана звинуватили у підтримці війни проти України

Бізнесмен влаштовує збори допомоги для потреби підрозділів окупантів, які воюють в Україні, а його страхові компанії заходилися страхувати життя російських загарбників на фронті.

СБУ повідомила про підозру російському бізнесмену, ексбенефіціарному власнику українського "Сенс банку" (раніше "Альфа-банк") Михайлу Фрідману. Його звинувачують у фінансуванні війни проти України. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він "влив" близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресорки. Серед них – "Тульський патронний завод",де виробляють патрони, та "Уральський оптико-механічний завод, де виготовляють обладнання для бойових літаків та вертольотів ЗС РФ.

"Для фінансування загарбницьких "проєктів" кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп". Також він задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "армия России", яка постачається окупантам на передову", — йдеться в повіідомленні СБУ.

Також бізнесмен влаштовує збори допомоги для потреби підрозділів окупантів, які воюють в Україні, а його страхові компанії заходилися страхувати життя російських загарбників на фронті.

Крім цього Фрідман співпрацює з ФСБ і налагодив мобільний зв'язок на окупованих територіях, який постачають його компанії.

Фрідману повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ(фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою).

Бізнесмен переховується за кордоном. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що НБУ 20 липня звернувся з пропозицією до уряду націоналізувати "Сенс банк" (колишній "Альфа-Банк"), який був у власності бізнесменів із РФ, які перебувають під санкціями.

Раніше повідомлялося, що компанія олігарха Фрідмана страхує авто Росгвардії та охорони Путіна. Фірма бізнесмена підписала мільйонні контракти з російськими державними структурами, які продовжують діяти після повномасштабного вторгнення.