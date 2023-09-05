Бої під Бахмутом: бійці ЗСУ з важкими боями просуваються в районі Кліщіївки (карта)

Речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що загалом відбулося 12 бойових зіткнень, під час яких противник втратив 260 бійців і два десятки військової техніки.

На флангах під Бахмутом Сили оборони ведуть важкі бої з російськими загарбниками. У районі населеного пункту Кліщіївка українські бійці зуміли просунутися і закріпитися на досягнутих рубежах. Про це 5 вересня повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

"Наші захисники продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Успішно відбито атаки російських військ у районі на північ від Кліщіївки Донецької області", — ідеться в повідомленні.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗС України Ілля Євлаш зазначив, що на Бахмутському напрямку тривають важкі та динамічні бої, під час яких українські бійці завдають досить суттєвих втрат противнику. Загалом відбулося 12 бойових зіткнень.

За його словами бійці Сил оборони знищили:

260 російських солдатів

два танки;

одну бойову броньовану машину;

три БМП, міномет "Тюльпан" калібру 240 мм;

одну 203-мм САУ "Пион";

три артилерійські установки "Мста-Б";

одну РСЗВ БМ-21 "Град";

дві установки "Акация";

дві установки "Гиацинт";

дві гармати "Д-20" і чотири "Д-30".

Крім того, було знищено: один пункт управління БПЛА, два склади з боєприпасами, одну РЛС "Рысь", три БПЛА типу "Zala", один "Орлан-10" і один автомобіль.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку. Джерело: deepstatemap

Зі свого боку ЗС РФ здійснили 600 обстрілів із різних видів артилерії, а російська авіація двічі завдала удару по позиціях українських захисників. Крім того, у Донецькій області за минулу добу під обстрілом опинилися 15 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Богданівка, Нью-Йорк та інші.

Нагадаємо, як заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, Сили оборони продовжують вести контрнаступальні дії південніше Бахмута Донецької області, де тривають важкі бої. За її словами, певних успіхів бійці ЗСУ досягли в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки.