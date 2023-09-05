Мобілізація в Україні: кого призиватимуть на службу в армію восени 2023 року (відео)

На думку капітана Валерія Прозапаса, переважна більшість військовозобов'язаних "пройдуть через ЗСУ". Наразі армії дуже потрібні військові різних спеціальностей, у тому числі й мирних.

Капітан Збройних Сил України Валерій Прозапас в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів про потребу у людях в армії та до чого слід готуватися військовозобов’язаним.

Капітан зазначив, що зараз розпочалася ресурсна війна, тому на "військові рейки" потрібно переходити не лише збройним силам, але й відповідним державним службам, економіці та суспільству.

На думку військового, переважна більшість військовозобов'язаних "пройдуть через ЗСУ".

"Нам потрібен нормальний мобілізаційний план. Тому що ми не можемо пройти весь шлях тим складом армії, яким розпочалася війна. Потрібно людям потрібно доносити, що переважна більшість військовозобов'язаних все одно пройдуть через Збройні Сили. Так, це неприємно чути. Але яка б не була техніка сучасна, яке б не було озброєння, воювати на ньому треба людям", — підкреслив він.

Кого можуть мобілізувати у вересні

Починаючи з 1 вересня, призвати можуть військовозобов'язаних громадян від 18 до 60 років, тобто істотних змін не передбачається.

Насамперед українській армії потрібні громадяни з бойовим досвідом, а вже потім люди з певними спеціальностями: водії, зв'язківці, оператори БПЛА, фахівці зі снайпінгу — інструктори та стрільці, IT-фахівці. Тобто, армії дуже потрібні військові різних спеціальностей, у тому числі й мирних.

Мобілізації підлягають такі категорії громадян:

придатні й обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіки з досвідом військової служби від 18 до 60 років;

придатні й обмежено придатні чоловіки від 27 до 60 років без досвіду військової служби;

виключені з військового обліку чоловіки від 18 до 60 років, яких визнали придатними або обмежено придатними рішенням ВЛК.

Кого можуть мобілізувати за власним бажанням:

Жінок за власним бажанням, придатних за станом здоров'я.

Осіб з інвалідністю та тих, хто має право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами можуть мобілізувати за власним бажанням та проходити службу вони можуть за місцем проживання.

Нагадаємо, 1 вересня Резніков розповів, як цифровізація ТЦК вплине на мобілізацію. За його словами, з правового погляду в країни є ще мобілізаційний ресурс. Однак армія зазнає втрат, які необхідно заповнювати.

Раніше повідомлялося, кого з чоловіків можуть одразу відправити на фронт після повістки. За словами Сергія Павлова, одразу на фронт потрапляють люди з бойовим досвідом або ті, хто хоча б служив раніше.