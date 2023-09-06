"Літак один, а деталі інші": чому РФ складно тримати в боєготовності всі Ту-22

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в інтервʼю Фокусу пояснив, що Ту-22М3 має різні серії, тому деталь від одного може не підійти до іншого.

Після втрати 4 літаків Ту-22М3 російській армії буде не так просто відновити пошкоджені бомбардувальники. Річ у тому, що в різний час літаки мали різні серії. Про це в інтервʼю Фокусу розповів експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

Ту-22 було розроблено ще за радянських часів, тому вони мали різні серії та деталі. Фактично після кожної модернізації зʼявлявся інший літак, каже Анатолій Храпчинський.

"Було дуже багато серій Ту-22. Вони в різні часи випускались, були різні доопрацювання, так само "всушка" (допоміжна силова установка) — вона теж може не підходити на інший літак. Там доволі цікава ситуація. … Ту-22 пройшов декілька етапів модернізації з радянських часів — Ту-22М, Ту-22М0, Ту-22М1, Ту-22М2, М3 і навіть М4. Вони відбувались з 1960-х років до розвалу СРСР. Змінювались двигуни повітрозабірники, були зміни по агрегатах керування й так далі, кожного разу був майже новий літак", — розповів Фокусу Анатолій Храпчинський.

Окрім цього, РФ має власну програму модернізації Ту-22М3 під назвою Ту-22М3М. Для Москви це єдиний варіант, бо нові стратегічні бомбардувальники вони не здатні робити: втрачено багато часу та ресурсів.

Нагадаємо, для військових створили РЕБ-рюкзак Kvertus, який має захищати від ворожих дронів.

19 червня стало відомо, що бійці ЗСУ отримають компактні засоби РЕБ для боротьби з дронами ЗС РФ