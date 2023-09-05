Жертвами касетних боєприпасів у 2022 році стали понад тисяча осіб, — DW

Мирні жителі становлять переважну більшість серед убитих і поранених касетними снарядами, йдеться у звіті ICBL-CMC.

У світі зростає кількість жертв касетних боєприпасів. У 2022 році цей заборонений вид озброєнь став причиною поранення або загибелі 1172 осіб. Такі дані оприлюднила 5 вересня в Женеві організація Міжнародна кампанія із заборони протипіхотних мін і касетних боєприпасів (ICBL-CMC), повідомляє DW.

Показник 2022 року, який став найвищим від початку публікації щорічних звітів у 2010 році, ICBL-CMC пов'язує переважно з війною в Україні.

Як зазначила організація у своїй доповіді, також випадки загибелі або поранення людей унаслідок застосування касетних боєприпасів торік фіксували в Азербайджані, Іраку, Ємені, Лаосі, Лівані, М'янмі та Сирії. У 95% усіх випадків жертвами ставали мирні жителі, підкреслила ICBL-CMC.

Більшість серед постраждалих від касетних снарядів становлять українці — 890 осіб, що, на думку експертів організації, свідчить про широке використання забороненої зброї Росією.

Однак в ICBL-CMC нагадали, що Збройні сили України також використовують у бойових діях проти РФ касетні боєприпаси, отримані зі США.

В організації назвали "небезпечним прецедентом" відповідне рішення американської адміністрації, ухвалене в липні 2023 року. Постачання касетних снарядів Україні мають засудити всі учасники Конвенції щодо касетних боєприпасів, включно з Німеччиною, ідеться в доповіді.

Експерти нагадали, навіть через роки після закінчення війни касетні снаряди можуть призводити до жертв серед цивільного населення. 2022 року боєприпасами, що залишилися після завершення збройних конфліктів, було поранено або вбито 185 осіб, зазначено в доповіді.

ICBL-CMC наголосила, що навіть якщо люди залишаються живими після розриву касетного снаряда, вони часто втрачають кінцівки, зазнають важких, іноді множинних, пошкоджень внутрішніх органів.

Організація переконана в необхідності "систематично засуджувати використання цієї варварської зброї та притягнути до відповідальності винних за її застосування".

Нагадаємо, Конвенція щодо касетних боєприпасів набула чинності 1 серпня 2010 року. Вона забороняє застосування, виробництво, передачу та зберігання касетних бомб. На сьогодні документ підписали 124 держави та ратифікували 112. США, Україна та Росія не є учасниками конвенції.