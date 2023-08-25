Українські військові розбирають касетні боєприпаси для створення снарядів для дрону (відео)

Бійці дістають суббоєприпаси M42 та M46, які мають більше ураження, якщо їх порівнювати з іншими снарядами для БПЛА.

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Американські касетні боєприпаси слугують "ідеальними донорами" для створення саморобних снарядів для дронів. Про це повідомляє The War Zone.

Деякі з касетних боєприпасів, які отримають ЗСУ зі Сполучених Штатів, розбирають, щоб підвищити ефективність малих снарядів для БПЛА. По суті бійці створюють саморобні касетні боєприпаси для скидання з дронів. Зазначається, що виріб виходить надзвичайно ефективним, як і самі касетні 155-мм боєприпаси.

Нещодавно у соціальних мережах зʼявилось відео, на якому бійці ЗСУ розрізають артилерійський снаряд М483А1 буквально болгаркою. Боєприпас має суббоєприпаси подвійного призначення DPICM. Ймовірно, на відео бійці 92-ї механізованої бригади ЗСУ.

Військові відпиляли передню частину 155-мм снаряду, а потім витягли окремі суббоєприпаси М42 та М46. Кожен такий снаряд має 88 суббоєприпасів. М46 мають трохи важчу конструкцію через підвищену смертоносність. Далі військові склеюють підривник на суббоєприпаси за допомогою тканини. Підривник спрацьовує від імпульсу, щоб запустити вибухову дію основного заряду.

Автори зазначають. що єдина проблема в таких процесах — це безпека, бо небезпечно розпилювати артилерійський боєприпас болгаркою. Також підривники на боєприпасах дуже вибагливі і теж небезпечно з ними працювати. Тому в жодному разі не можна відтворювати зображене у відео.

Нагадаємо, 18 серпня ЗМІ писали, що українським HIMARS потрібні касетні снаряди, які здатні уражати цілі на відстані до 45 км.

17 серпня CNN стверджував, що ЗСУ в Урожайному могли застосувати касетні боєприпаси власного виробництва.