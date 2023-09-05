Перевага перед ЗС РФ: українські мінометні розрахунки захоплюють окопи росіян, — ЗМІ (фото)

Командир мінометного розрахунку на південному напрямку розповів про перевагу, яку тепер мають українські захисники перед російськими окупантами. Незважаючи на мінні поля, росіян відкинули з найбільш укріпленої лінії окопів і бліндажів.

На південному фронті українські війська намагаються прорватися через російські мінні поля й окопи. На думку деяких аналітиків, це одна з ознак можливого прориву в контрнаступі, передає Sky News.

Командир мінометного розрахунку з позивним Грай розповів, що російські солдати відчайдушно намагаються повернути втрачені позиції, але у його колег є те, чого немає у росіян.

Контрнаступ України

"У нас є перевага: незважаючи на те, що все було заміновано і нашим солдатам довелося нелегко, росіяни були відкинуті зі своїх позицій там, де була найбільш укріплена лінія окопів і бліндажів", — сказав він.

За словами військовослужбовця, зараз росіяни перебувають на менш підготовлених позиціях і намагаються там щось побудувати.

За словами журналістів, вони спостерігали, як три українські солдати відсунули дах бліндажа, зробили кілька пострілів із мінометів і назвали їх "подарунками для росіян".

Контрнаступ України

Мінометний бліндаж являє собою лабіринт траншей і підземних житлових приміщень з дерев'яними стінами.

"Спочатку нам довелося зробити одну розкопку. Але потім ми надихнулися і почали копати й копати", — пояснив Грай.

За словами військовослужбовця, у траншеях є опалення, електрика і навіть Wi-Fi.

"Ми побудували вбиральню, потім ще одну кімнату. Що довше триватиме війна, то більше кімнат тут буде, — додав він. — Ми живемо як королі, спимо на двоярусних ліжках. У нас є матраци".

Нагадаємо, що ЗМІ показали, як бійці ЗСУ відновлюються після важких поранень.

Також повідомлялося, що в командуванні озвучили втрати російських військ на Таврійському напрямку.