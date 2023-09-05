"Окупанти отримали чіткий меседж": Гуменюк про знищення російського катера "Тунець"

В результаті атаки ЗСУ у загарбників з'явилося шість "двохсотих" та двоє "трьохсотих".

На півдні Сили оборони знищили російський катер з окупантами під час висадки. Про це в ефірі телемарафонуу повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

В мережі оприлюднили відео знищення бійцями ЗСУ катера типу КС-701 "Тунець" російських загарбників. Росіяни хотіли висадитися з судна, але в цей момент українські воїни завдали по них потужного удару. Внаслідок цього окупанти втратили 6 бійців і двоє з них отримали поранення.

За словами Наталії Гуменюк, знищення російського "Тунця" є повідомленням для окупантів.

"Фактично основний меседж цього повідомлення – те, що будь-яка така висадка росіян буде закінчуватись єдиним фіналом. Таким, як на тому відео", – пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, що За минулу добу 4 серпня на Таврійському напрямку Збройні сили Російської Федерації втратили 172 військових.

Раніше повідомлялося, що росіяни застосовують проти бійців Сил оборони отруйні гази, які скидають з дрона в окоп, чи бліндаж. Боєць змушений вилазити, щоб не отруїтися, і в цей момент в нього починають кидати гаранти.