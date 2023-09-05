Полюють прикордонні "пташки": аеророзвідка ДПСУ знищила спостережний пункт ЗС РФ (відео)

Українські бійці здійснили декілька влучних ударів, після яких у небо здійнявся густий білий дим, а ворог був ліквідований.

Аеророзвідка Державної прикордонної служби України (ДПСУ) знищила спостережний пункт Збройних сил Російської Федерації не далеко від Бахмута Донецької області. Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ в Telegram.

"Полюють прикордонні "пташки": ворожий спостережний пункт знищено! Поблизу Бахмута аеророзвідка ДПСУ виявила розташування окупантів та їхній спостережний пункт", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що в результаті злагодженої роботи з артилерією ЗСУ також було знищено щонайменше двоє російських військових.

У ДПСУ опублікували ролик, на якому видно, як декілька влучних ударів, після яких в небо здійнявся густий білий дим, ліквідували ворога.

Ситуація під Бахмутом: що відомо

5 вересня у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що під Бахмутом Донецької області продовжуються важкі бої з армією РФ. Українські бійці змогли просунутися та закріпитися на досягнутих рубежах у районі населеного пункту Кліщіївка. Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що під час боїв під Бахмутом ЗСУ завдають суттєвих втрат ворогу.

1 вересня стало відомо, що біля Бахмута українські військові за допомогою ударних дронів за одну ніч знищили техніку російських окупантів на суму близько 5 мільйонів доларів. Військовим із підрозділу ЗСУ Code 9.2 з 92-ї окремої механізованої бригади вдалося знищити або пошкодити танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 ("Гвоздика"), танковий мостоукладач МТУ-90.

31 серпня пресофіцер 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів, що під Бахмутом окупантам не вистачає ствольної артилерії, тому вони залучають авіацію на цій ділянці фронту. ЗСУ можуть затиснути ворога в котел. У самому Бахмуті ЗС РФ перебувають під артилерійським контролем ЗСУ.

Нагадаємо, 31 серпня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку спостерігається позитивна динаміка. Зокрема, він показав ефективну роботу артилеристів 22-ї ОМБр.