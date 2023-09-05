Російський пілот Кузьмінов може допомогти у боротьбі проти ЗС РФ, — Юсов (відео)

Максиму Кузьмінову надійшла пропозиція залишитися. Він пообіцяв розглянути її та, можливо, відповісти позитивно.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов заявив, що російський військовий льотчик Максим Кузьмінов, який перейшов на наш бік та на наднизькій висоті пригнав вертоліт Мі-8 у рамках спецоперації "Синиця", може допомагати ЗСУ боротися проти ворога. Про це він повідомив під час пресконференції в Midea Center Ukraine.

"Максим — вільна людина у вільній країні. Він може про своє майбутнє і сам розповісти. Наскільки відомо є розмірковування про намір долучитися до сектору безпеки оборони України і далі протидіяти російській військовій агресії і геноцидній війні", — сказав Андрій Юсов.

"Сьогодні в руках українських сил безпеки і оборони — раніше російський вертоліт Мі-8 2016 року виробництва, тобто свіженький, разом з пілотом, який не просто перейшов на бік добра і на бік України, але, можна це привідкрити, збирається допомагати Україні далі захищати свою незалежність і суверенітет", — сказав Андрій Юсов.

Крім цього, сам пілот Максим Кузьмінов зазначив, що йому надійшла пропозиція залишитися в Україні.

"Надалі хочу пов'язати своє життя з авіацією. Надійшла пропозиція залишитись тут. Я розгляну обов'язково, можливо, відповім позитивно", — сказав російський пілот.

Андрій Юсов наголосив, що вході спецоперації "Синиця" Україна отримала ворожу техніку, яка більше не працюватиме на ЗС РФ, а допомагатиме Україні. Також ЗСУ здобували "безціну інформацію", вантаж, який перевозив гелікоптер, та пілота. Він переконаний, що Кузьмінов перейшов на бік України не через меркантильні міркування, адже в РФ пілоти мають гідну зарплатню. Попри це, Україна гарантувала винагороду в розмірі 500 тисяч доларів.

Російський пілот заявив, що вирішив піти на співпрацю з ГУР через небажання брати участь у злочинах РФ. Максим Кузьмінов був підписаний на групу ГУР у Telegram. Під однією з публікацій він побачив контакти, за якими звернувся. Після цього створили секретний чат, та розпочалося листування між представниками української розвідки та російським пілотом. Він наголосив, що йому ніхто не нав'язував свою думку, це було лише його рішення.

"У мене в Росії залишився літак, дві квартири, майже пенсія. Мене багато чого насправді тримало там, але зараз для мене це не важливо. Для мене найголовніше було не брати участь у цих злочинах", — пояснив він.

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Спецоперація "Синиця": що відомо

2 вересня голова ГУР МО Кирило Буданов розповів, що у Харківській області приземлився російський вертоліт Мі-8, пілот якого перегнав в Україну вертоліт Мі-8 АМТШ, який завантажив компонентами для бойових літаків. Розвідки непомітно вивезли всю сім'ю пілота з РФ й допомогли перегнати повітряне судно з екіпажем, який хотіли захопити в полон, проте, зі слів Буданова, "на жаль, їх було знищено".

У розвідці показали пілота, який перегнав російський вертоліт. Ним виявився 28-річний Максим Кузьмінов.

Нагадаємо, російський пілот Максим Кузьмінов розповів, що йому відомо про багато випадків, коли в Російській Федерації нераціонально використовують військові ресурси. Зокрема, одного разу командування перевозило кота.