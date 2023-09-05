Депортація з України: Червоний хрест Білорусі допомагав ЗС РФ вивозити дітей, — хакери

Хакери групи "Кіберпартизани" з'ясували, що філія Червоного хреста республіки Білорусь Дмитро Шевцов їздив на окупований Донбас із нашивкою із символом "Z".

Червоний Хрест Білорусі вивозив дітей з окупованих територій України, а також допомагав їх "соціалізувати". Про це повідомили хакери з групи "Кіберпартизани".

За словами хакерів, до їхніх рук потрапили документи за 2022-й рік, у яких ідеться про ввезення до Білорусі дітей з окупованого Лисичанська. Причому в різних звітах кількість українських дітей і витрачених на них ресурсів різниться.

Так, в одному з документів ідеться, що тільки в листопаді 2022 року в білоруське місто Новополоцьк прибуло 50 дітей, їм купили спортивний одяг і взуття на 8 тисяч білоруських рублів. Ба більше, білоруський Червоний Хрест також допомагав дітям із "соціалізацією та інтеграцією в білоруське суспільство".

Депортація українських дітей БОКК Фото: Киберпартизаны

Крім того, як ідеться у звіті, ще в липні 2023 року стало відомо, що голова філії Червоного Хреста в Білорусі Дмитро Шевцов їздив на окуповану Росією територію Донбасу. На його одязі тоді помітили нашивку із символом "Z". З цієї нагоди керівництво Міжнародного Червоного Хреста зажадало у Шевцова пояснень.

Дмитро Шевцов із Z-нашивкою Фото: Киберпартизаны

"У розпорядженні Кіберпартизан опинилося одразу кілька варіантів документів, у яких співробітники БОКК намагаються вигадати хоч скільки-небудь правдоподібні пояснення такій поведінці", — зазначили хакери.

"Кіберпартизани" опублікували 2 варіанти відповіді:

У першому сказано, що дітей з України ніхто не викрадав, оскільки ті перебували в Білорусі нібито на оздоровленні. А символ "Z", за словами Шевцова, можуть використовувати цивільні особи.

У другій відповіді Шевцов заявив, що їздив на Донбас, щоб перевірити, чи повернулися діти з "оздоровлення" додому. Там же він заявив, що філія незалежна від влади Білорусі.

Пояснення Дмитра Шевцова Пояснення Дмитра Шевцова

За словами хакерів, також співробітники білоруського Червоного Хреста готують документи з гербом і печаткою з так званої "Донецької народної республіки", щоб виправдати той факт, що українські діти перебували на території Республіки Білорусь без батьків.

Нагадаємо, що 25 липня мер Мелітополя Іван Федоров розповів, кого з дітей окупанти викрадають найчастіше. За його словами, депортацію дітей ворог проводить під виглядом добрих намірів. Зокрема, під час звіту за рік роботи фейкове "Міністерство праці та соцполітики Запорізької області" заявило про те, що "опікунів знайшли" 223-м неповнолітнім.

Також повідомлялося, що білоруська пропаганда виправдовує Лукашенка в депортації українців. До кінця поточного року, як прогнозує опозиціонер Павло Латушко, кількість вивезених неповнолітніх українців може дійти до трьох тисяч. За його словами, очевидно, що це відбувається через те, що Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, а Лукашенко підтримав інтервенцію. Однак білоруська пропаганда про це не згадує.