Росіяни вивозять майно з окупованого Токмака через контрнаступ ЗСУ, — ЦНС

За даними підпілля, через складну ситуацію на південному фронті росіяни почали обкрадати підприємства в Запорізькій області. У відомстві стверджують, що у ЗС РФ розроблено план вивезення інших цінностей з окупованої території в разі подальших успіхів ЗСУ.

У тимчасово окупованому Токмаку в Запорізькій області російські збройні сили вивезли обладнання з місцевого підприємства. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Через активний контрнаступ на південному фронті окупанти почали діяти на території Запорізької області, проводячи розграбування місцевих підприємств. У Токмаку російські військові розграбували ковальсько-штампувальний завод.

"Наразі місцевою окупаційною владою розроблено план вивезення інших матеріальних цінностей захопленого міста, який буде приведений у дію в разі погіршення ситуації для окупантів", — зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, 28 серпня Міноборони підтвердило, що українські війська звільнили Роботине Пологівського району Запорізької області та продовжують просування вперед. За словами заступниці міністра Ганни Маляр, південний напрямок є основним для українських захисників під час контрнаступу.

Бійці 47 окремої механізованої бригади розповіли про бої за Роботине в Запорізькій області. Також звільнення села Роботине дає можливість організувати наступ на Токмак.

Військові аналітики розповіли Фокусу, що перемога в Роботиному відкрила ЗСУ шлях на Токмак і Мелітополь. Вони відзначили початок битви за два великих міста — Мелітополь і Бердянськ. Щоб протистояти натиску ЗСУ на півдні, росіяни змушені перекидати туди елітні підрозділи з інших точок фронту.