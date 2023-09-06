Хочуть узяти реванш: ЗС РФ готуються до виходу на кордони Донбасу, — Сирський (фото)

Оперативна обстановка на Куп'янському та Лиманському напрямках залишається складною. Генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що ЗС РФ завершують підготовку штурмових загонів.

Збройні сили РФ намагаються перехопити оперативну ініціативу на Донбасі та хочуть узяти реванш. Противник не відмовився від ідеї вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Про оперативну обстановку на фронті 6 вересня розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Оперативна обстановка на Східних напрямках залишається складною. Противник не полишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, вперто готується взяти реванш і перехопити оперативну ініціативу", — йдеться в публікації Military Media Center.

Зокрема на Лиманському напрямку російське командування продовжує заміну підрозділів на частини 25-ої армії, які були сформовані та перекинуті з території РФ.

Під Бахмутом тривають запеклі бої, зазначив Сирський, — противник намагається утримувати позиції, але українські бійці "крок за кроком вибивають загарбників із рідної землі".

Із метою зміцнення займаних ЗСУ рубежів на Куп'янському та Лиманському напрямках український воєначальник зустрівся на передовій із командирами підрозділів на Східному фронті. Військове командування розглянуло можливі варіанти дій противника й ухвалило ефективні управлінські рішення.

"Основне наше завдання — забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів і позицій на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутися вперед і вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку. Та головне — зробити це з мінімальними втратами серед наших захисників", — наголосив Сирський.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ готуються до наступальних операцій на Куп'янському та Лиманському напрямках. Як повідомила 5 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, окупанти почали комплектувати резерви з військ із нових сформованих підрозділів.