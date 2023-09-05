"ЗСУ готуються, щоб дати відсіч": окупанти планують наступ під Куп'янськом (карта)

У новому наступі ЗС РФ хочуть задіяти професійні десантно-штурмові бригади, які вже були розбиті ЗСУ на півдні та сході, уточнили у відомстві.

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Збройні Сили Російської Федерації готуються до чергового наступу на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час телемарафону.

"Росіяни продовжують готуватися до чергового наступу. Наші Збройні сили, відповідно, готуються до того, щоб дати відсіч", — сказала Ганна Маляр.

Вона зазначила, що війна потребує інтелектуальних рішень, зокрема уміння глибоко проаналізувати ситуацію, прорахувати ворога, ввести його в оману. Тому до наступу ЗС РФ готуються не лише бійці ЗСУ, але й штаби командування.

"Вся ця робота робиться для того, щоб ворогу не дати пройти ані на Куп'янському, ані на Лиманському напрямку", — пояснила вона.

За словами Маляр, для наступу на Куп'янсько-Лиманському напрямку окупанти почали комплектувати резерви з військ з новосформованих підрозділів, які завозять з території РФ, та солдатів, яких перекинули з Білорусі, та тих, хто перебуває на відновленні. Крім цього, ворог хоче задіяти професійні десантно-штурмові бригади, попри те, що велику її частину знищили українські бійці на півдні та сході країни.

Маляр наголосила, що нині окупанти найбільше сконцентровані на Лиманському та Бахмутському напрямках. На Куп'янському напрямку спостерігається велика кількість боїв, проте їх менше, ніж було два тижні тому, коли ворог намагався наступати на цьому напрямку, аби прорвати українську оборону та дійти до Куп'янська. Проте йому не вдалося, адже ЗСУ знищили ЗС РФ, їхню техніку та озброєння.

Куп'янсько-Лиманський напрямок

Нагадаємо, 1 вересня начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що на Куп'янсько-Лиманському напрямку перебуває понад 110 тисяч російських військових. Зокрема, ворог сконцентрував свої сили на напрямку Новоєгорівки.

2 вересня у пресслужбі Міністерства оборони Великої Британії заявили, що Росія намагається змусили Україну розділити Сили оборони між двома напрямками — Оріхівським і Куп'янським. Для цього ворог одночасно продовжує наступати в районі Куп'янська та намагається зупинити контрнаступ ЗСУ на південному фронті.