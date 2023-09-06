"Бої тривають": ЗСУ просунулися на південь від Роботиного та наступають на Бахмут, — Генштаб (відео)

За словами спікера командування Павла Ковальчука, російські окупанти регулярно роблять спроби наступу на Бахмутському та Лиманському напрямках, але українські захисники стримують їх.

Українські Збройні сили продовжують свою наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Бійці змогли просунутися на південь від уже деокупованого Роботиного в Запорізькій області. Про це повідомляє речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону.

Водночас наші бійці стримують наступ ворога на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Також на Лиманському та Бахмутському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новогорівки та на північ від Кліщіївки. Важкі бої тривають", — додав речник.

Лиманський напрямок

Мелітопольський напрямок

Як повідомив речник, українські військові досягли успіху на напрямку Роботине-Новопрокопівка в Запорізькій області й зараз закріплюються на досягнутих позиціях.

Також захисники завдають вогняного ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Мелітопольський напрямок

Бахмутський напрямок

Українські Збройні сили продовжують чинити тиск на противника на південь від Бахмута, як і раніше. Окупанти зазнали втрат, змушені переміщати свої підрозділи та задіювати резерви в цьому районі.

Нагадаємо, 28 серпня Міноборони підтвердило, що українські війська звільнили Роботине Пологівського району Запорізької області та продовжують просування вперед. За словами заступниці міністра Ганни Маляр, Піденний напрямок є основним для українських захисників під час контрнаступу.

Бійці 47 окремої механізованої бригади розповіли про бої за Роботине в Запорізькій області. Також звільнення села Роботине дає можливість організувати наступ на Токмак.